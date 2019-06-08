Як приготувати смачний сніданок з полуниці: рецепт
У сезон полуниці приготуйте на сніданок надзвичайно ніжний та смачний десерт.
Інгредієнти:
500 г великої полуниці;
200 г будь-якого вершкового сиру;
4 ч. л. цукрової пудри;
1 ч. л. ваніліну;
50 г пісочного печива.
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Приготування:
1. Промите полуницю, очистіть її зсередини.
2. В окремій посудині змішайте сир, цукрову пудру і ванілін до однорідної маси. Наповніть кондитерський мішок або шприц сумішшю і нафаршируйте полуницю.
3. Розкришіть печиво і присипте полуницю.
4. Подавай відразу ж або попередньо охолодивши.
Джерело: Сosmo.com.ua
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