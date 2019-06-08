Як приготувати смачний сніданок з полуниці: рецепт

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Полуниця на сніданок
Полуниця на сніданок / unsplash.com

У сезон полуниці приготуйте на сніданок надзвичайно ніжний та смачний десерт.

Інгредієнти:

500 г великої полуниці;

200 г будь-якого вершкового сиру;

4 ч. л. цукрової пудри;

1 ч. л. ваніліну;

50 г пісочного печива.

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Приготування:

1. Промите полуницю, очистіть її зсередини.

2. В окремій посудині змішайте сир, цукрову пудру і ванілін до однорідної маси. Наповніть кондитерський мішок або шприц сумішшю і нафаршируйте полуницю.

3. Розкришіть печиво і присипте полуницю.

4. Подавай відразу ж або попередньо охолодивши.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Food and Drinks
Джерело: Сosmo.com.ua
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