Як приготувати соковите куряче філе в духовці: рецепт смачного додатку до гарніру

"Що за вечеря без м'яса?" – люблять запитувати чоловіки, а жінкам доводиться шукати смачні варіанти приготування чогось нового. Коли набридне готувати відбивні чи котлети, цей рецепт соковитої курки в духовці стане вам у нагоді.

Куряче м'ясо є дуже корисним для організму. Дієтологи рекомендують вживати птицю частіше, ніж свину, адже біле м'ясо краще впливає на самопочуття та кишковий тракт. Пощастило, що курятина дуже смачна. Однак часто для готування у духовці філе є занадто сухим. Тоді доводиться використовувати маленькі лайфхаки, наведені у рецептах.

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Для приготування курячого філе в духовці знадобиться:

куряче філе – 2 шт.,

оливкова олія – 2 ст. л.,

сметана – 1-2 ст. л.,

помідор – 1 великий або 2 менших,

сир моцарела – 200 г.

Перед приготуванням розігрійте духовку до 180 градусів. Потім розріжте філе курки так, як на відбивні. Пластинки повинні бути приблизно 5-8 мм. За бажанням можна легенько відбити. Поставте філе у форму для запікання, посоліть, поперчіть та полийте оливковою чи соняшниковою олією.

Помідори поріжте маленькими кубиками та вкиньте в тарілку, туди додайте сметану та, за бажанням, італійські трави (базилік, орегано). Викладіть суміш на філе і посипте зверху натертою моцарелою. Випікайте м'ясо впродовж 20-25 хвилин.