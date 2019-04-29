Як приготувати соковитий львівський сирник: рецепт від Ольги Сумської

Акторка Ольга Сумська, крім приголомшливої кар'єри, є ще й чудовим кулінаром та блогером. У розпал великодніх свят зірка вирішила розкрити свій секрет у приготуванні львівського сирника.

За словами Ольги Сумської, поділитись рецептом її просили підписники блогу. Відтак акторка не встояла від численних повідомлень та розказала, як кожна господиня може зробити львівський сирник на своїй кухні.

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"Христос Воскрес! Друзі, отримала сотні повідомлень, щоб я поділилась рецептиком львівського сирника. Виконую", – написала Ольга Сумська.

Як приготувати львівський сирник: рецепт Ольги Сумської

Інгредієнти:

1 кг сиру творогу,

5 яєць,

ванільний цукор,

цукор (за смаком),

родзинки, курага.

1. Сир виколотити до однорідної маси (щоб не було грудочок). Додати до нього яйця, цукор та ваніль. Збивати до повного розчинення цукру. Перед випіканням спробуйте масу на смак та при потребі ще підсолодіть сирник.

2. До сиру додайте родзинок за смаком та подрібнену курагу. Все ретельно перемішайте.

3. Розприділіть сир на дві невеличкі пательні для випікання (бажано круглі). Печіть львівський сирник упродовж 1 – 1,5 години при температурі 180 градусів.

4. Після приготування полийте сирник шоколадною глазур'ю. Прикрасьте десерт горіхами чи сухофруктами.