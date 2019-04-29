Як приготувати соковитий львівський сирник: рецепт від Ольги Сумської

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Як пекти львівський сирник: рецепт Ольги Сумської
Як пекти львівський сирник: рецепт Ольги Сумської / lviv1256.com

Акторка Ольга Сумська, крім приголомшливої кар'єри, є ще й чудовим кулінаром та блогером. У розпал великодніх свят зірка вирішила розкрити свій секрет у приготуванні львівського сирника.

За словами Ольги Сумської, поділитись рецептом її просили підписники блогу. Відтак акторка не встояла від численних повідомлень та розказала, як кожна господиня може зробити львівський сирник на своїй кухні.

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"Христос Воскрес! Друзі, отримала сотні повідомлень, щоб я поділилась рецептиком львівського сирника. Виконую", – написала Ольга Сумська.

Як приготувати львівський сирник: рецепт Ольги Сумської

Інгредієнти:
1 кг сиру творогу,
5 яєць,
ванільний цукор,
цукор (за смаком),
родзинки, курага.

1. Сир виколотити до однорідної маси (щоб не було грудочок). Додати до нього яйця, цукор та ваніль. Збивати до повного розчинення цукру. Перед випіканням спробуйте масу на смак та при потребі ще підсолодіть сирник.

2. До сиру додайте родзинок за смаком та подрібнену курагу. Все ретельно перемішайте.

3. Розприділіть сир на дві невеличкі пательні для випікання (бажано круглі). Печіть львівський сирник упродовж 1 – 1,5 години при температурі 180 градусів.

4. Після приготування полийте сирник шоколадною глазур'ю. Прикрасьте десерт горіхами чи сухофруктами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христос Воскрес!Друзі,отримала сотні смс,аби я поділилася рецептиком Львівського сирника!Виконую:жирний домашній сир 1кг(або із супермаркету жирність 15*)змішати з домашніми яйцями(5шт),ваніль,цукор за смаком,додати родзинки різних сортів(світлі і темні) і порізану курагу,викласти у форми,змащені вершковим маслом(можна дві одночасно) і випікати 1-1,5 години при темп.180*.Глазур:я розтопила дві плитки чорного шоколаду(або шоколадні цукерки,які є),додала столову ложку міцної вишневої наливки,дві столові ложки вершків,на малому вогні ретельно мішати,бо воно одразу загускає...Як готовий сирник спікся і вистиг,покриваємо шоколадною помадкою,смажимо грецькі горішки і перемелюємо трохи у м‘ясорубці і посипаємо сирник!Аромат і смак неймовірний!Смачного всім,друзі!️? А як @vitaliyborysyuk куштував Львівський сирник,дивіться у сторіспрямо зараз!

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

 

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Теги: LifeStyle Великдень Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: LifeStyle 24
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