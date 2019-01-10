Як приготувати солянку: смачні рецепти у фото та відео
Особливістю солянки є те, що у ній є досить багато різновидів м'яса. За класичним рецептом м'ясна солянка – це ситний, смачний, ароматний суп, в рецепт якого входять різноманітні копченості. Пропонуємо вам смачний рецепт солянки з м'яса та риби.
Cолянка вважається універсальним супом, адже вона одночасно є і першою, і другою стравою. Суп рідко виходить однаковою на смак, тому що склад інгредієнтів, який до неї входить, практично неможливо повторити.
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Ви знаєте чим корисна солянка? До її складу входить безліч натуральних продуктів, завдяки чому вона містить цінні поживні речовини.
– вітамін С (капуста, зелень, огірки, лимон, оливки);
– білок (м'ясо, гриби);
– кальцій (сметана);
– антиоксиданти, пектини (свіжа зелень, овочі).
Рецепт приготування м'ясної солянки
Інгредієнти:
- 3 солоні огірки;
- 1 морква;
- 1 ріпчаста цибуля;
- 30 мл рослинної олії;
- 200 грамів оливок;
- 4 ст.л. томатної пасти;
- 4 мисливських ковбаски;
- 2 зубчика часника;
- 4 картоплі;
- 60 грамів шинки;
- сушена петрушка, сіль, перець.
Для сервірування:
- шматочок лимона;
- свіжа зелень.
Час приготування:
1 година.
Інгредієнти для приготування солянки
1. Нарізати солоні огірки кубиками.
2. Поставити огірочки у кастрюлю і залити розсолом з банки (300 мл).
3. Поставити на вогонь і варити 30 хвилин: огірки повинні добре розм'якнути. Коли розсіл википить, додати води.
4. На великій тертці подрібнити моркву. Цибулю порізати кубиками.
Рецепт правильного приготування солянки
5. Розігріти сковороду і обсмажити цибулю з морквою.
6. Злити сік з оливок, використовуючи сито, нарізати кільцями.
7. Коли овочі обсмажаться, додати трохи води і томатну пасту (1 столову ложку на одну порцію). На середньому вогні пасерувати до 5 хвилин. Тоді додати оливки.
Як зварити солянку: покроковий рецепт
8. Копчені ковбаски нарізати кільцями і також поставити пасерувати. Не накриваючи кришкою на максимальному вогні, витримати 15 хвилин.
9. Додати розм'якшені огірки в томатну суміш. У кінці приготування додати розчавлений часник, солянку посолити та поперчити.
10. Картоплю порізати на кубики і поставити варити. Шинку також нарізати кубиками.
При подачі солянки покласти одну зварену картоплю в тарілку, зверху дадати трохи томатної пасти, посипати шинкою і сушеною петрушкою. Перед вживанням розім'яти картоплю і залити окропом.
Правильна подача солянки
Дивіться відео як приготувати солянку:
Рецепт приготування рибної солянки
Інгредієнти:
- 600 грам філе лосося;
- рибні обрізки(голова, плавники, хвіст);
- 4 картоплі;
- 4 солоні огірки;
- 1 цибуля ріпчаста;
- 1 банка маслин;
- 2 ст.л. томатної пасти;
- лимон;
- набір приправ (сіль, перець, паприка мелена, лавровий лист, олію).
1. З рибних обрізків зварити бульйон (покласти у нього лавровий лист, трохи солі, перець горошком), процідити. Зняти м’ясо з кісток, додати в бульйон, кістки викинути.
Рецепт рибної солянки
2. Солоні огірки дрібно порізати, обсмажити на сковороді з додаванням рослинної олії та аправити томатом.
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3. Філе лосося порізати невеликими шматочками.
Як зварити рибну солянку: рецепт
4. У каструлю з бульйоном додати порізану кубиками картоплю, підсмажку з огірків та довести до кипіння. Після цього додати рибне філе. Варити до готовності картоплі.
5. В кінці приготування додати маслини разом з рідиною з банки, сіль і паприку. Туди ж поставити частинки лимона і зелень.
Дивіться відео як приготувати рибну солянку: