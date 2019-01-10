Як приготувати солянку: смачні рецепти у фото та відео

Особливістю солянки є те, що у ній є досить багато різновидів м'яса. За класичним рецептом м'ясна солянка – це ситний, смачний, ароматний суп, в рецепт якого входять різноманітні копченості. Пропонуємо вам смачний рецепт солянки з м'яса та риби.

Cолянка вважається універсальним супом, адже вона одночасно є і першою, і другою стравою. Суп рідко виходить однаковою на смак, тому що склад інгредієнтів, який до неї входить, практично неможливо повторити.

Читайте також: Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв

Ви знаєте чим корисна солянка? До її складу входить безліч натуральних продуктів, завдяки чому вона містить цінні поживні речовини.

– вітамін С (капуста, зелень, огірки, лимон, оливки);

– білок (м'ясо, гриби);

– кальцій (сметана);

– антиоксиданти, пектини (свіжа зелень, овочі).

Рецепт приготування м'ясної солянки

Інгредієнти:

- 3 солоні огірки;

- 1 морква;

- 1 ріпчаста цибуля;

- 30 мл рослинної олії;

- 200 грамів оливок;

- 4 ст.л. томатної пасти;

- 4 мисливських ковбаски;

- 2 зубчика часника;

- 4 картоплі;

- 60 грамів шинки;

- сушена петрушка, сіль, перець.

Для сервірування:

- шматочок лимона;

- свіжа зелень.

Час приготування:

1 година.



Інгредієнти для приготування солянки

1. Нарізати солоні огірки кубиками.

2. Поставити огірочки у кастрюлю і залити розсолом з банки (300 мл).

3. Поставити на вогонь і варити 30 хвилин: огірки повинні добре розм'якнути. Коли розсіл википить, додати води.

4. На великій тертці подрібнити моркву. Цибулю порізати кубиками.



Рецепт правильного приготування солянки

5. Розігріти сковороду і обсмажити цибулю з морквою.



6. Злити сік з оливок, використовуючи сито, нарізати кільцями.

7. Коли овочі обсмажаться, додати трохи води і томатну пасту (1 столову ложку на одну порцію). На середньому вогні пасерувати до 5 хвилин. Тоді додати оливки.



Як зварити солянку: покроковий рецепт

8. Копчені ковбаски нарізати кільцями і також поставити пасерувати. Не накриваючи кришкою на максимальному вогні, витримати 15 хвилин.

9. Додати розм'якшені огірки в томатну суміш. У кінці приготування додати розчавлений часник, солянку посолити та поперчити.

10. Картоплю порізати на кубики і поставити варити. Шинку також нарізати кубиками.

При подачі солянки покласти одну зварену картоплю в тарілку, зверху дадати трохи томатної пасти, посипати шинкою і сушеною петрушкою. Перед вживанням розім'яти картоплю і залити окропом.



Правильна подача солянки

Дивіться відео як приготувати солянку:

Рецепт приготування рибної солянки

Інгредієнти:

- 600 грам філе лосося;

- рибні обрізки(голова, плавники, хвіст);

- 4 картоплі;

- 4 солоні огірки;

- 1 цибуля ріпчаста;

- 1 банка маслин;

- 2 ст.л. томатної пасти;

- лимон;

- набір приправ (сіль, перець, паприка мелена, лавровий лист, олію).

1. З рибних обрізків зварити бульйон (покласти у нього лавровий лист, трохи солі, перець горошком), процідити. Зняти м’ясо з кісток, додати в бульйон, кістки викинути.



Рецепт рибної солянки

2. Солоні огірки дрібно порізати, обсмажити на сковороді з додаванням рослинної олії та аправити томатом.

Читайте також: Як варити рис: рецепт правильного приготування

3. Філе лосося порізати невеликими шматочками.



Як зварити рибну солянку: рецепт

4. У каструлю з бульйоном додати порізану кубиками картоплю, підсмажку з огірків та довести до кипіння. Після цього додати рибне філе. Варити до готовності картоплі.

5. В кінці приготування додати маслини разом з рідиною з банки, сіль і паприку. Туди ж поставити частинки лимона і зелень.

Дивіться відео як приготувати рибну солянку: