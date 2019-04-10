Як приготувати вінегрет: легкий рецепт пісного салату

Вінегрет – улюблений овочевий салат багатьох, адже він містить у собі велику кількість поживних елементів та вітамінів. Безумовно, цей салат є досить недорогим та смачним. Пропонуємо вам класичний рецепт з квасолею та із зеленим горошком.

Салат вінегрет найкраще підходить для пісного столу, адже не містить у собі м'яса та молочних продуктів. Щоб урізноманітнити свій раціон – пропонуємо смачний поживний рецепт популярного салату.

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Рецепт приготування вінегрету

Інгредієнти для салату:

– 500 грамів буряка;

– 300 грамів моркви;

– 400 грамів картоплі;

– 200 грамів квашеної капусти;

– 200 грамів солоних огірків;

– 2 ріпчасті цибулини;

– 200 грамів консервованого зеленого горошку або вареної квасолі;

– сіль, перець за смаком;

– 5 столових ложок рослинної олії;

– 1 столова ложка 3% оцту.

Як приготувати вінегрет:



Рецепт вінегрету

1. Поставте варити в одну каструлю буряк і в окрему каструлю картоплю з морквою. Воду при варінні не соліть. Час приготування цих інгредієнтів займає від 20 до 40 хвилин. Перевірити готовність можна за допомогою виделки.

2. Після приготування овочі повинні охолонути в природних умовах при кімнатній температурі. Щоб прискорити процес охолодження не рекомендується овочі заливати холодною водою, адже це погіршать їх смак.

3. Очистіть картоплю, моркву і буряк від шкірки.

4. Наріжте кубиками ріпчасту цибулю, картоплю, буряк, моркву та солоні огірки.

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5. Промийте квашену капусту в теплій воді та сильно відіжміть руками.

6. Якщо волокна капусти надто довгі, подрібніть її трохи та додавайте у каструлю з іншими інгредієнтами.

7. Додайте до салату зелений горошок або квасолю.

8. Перемішайте інгредієнти та додайте в салат сіль та перець. Заправте олією та оцтом.

Смачного!