Як приготувати вінегрет: легкий рецепт пісного салату

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Як приготувати вінегрет
Як приготувати вінегрет / zira.uz

Вінегрет – улюблений овочевий салат багатьох, адже він містить у собі велику кількість поживних елементів та вітамінів. Безумовно, цей салат є досить недорогим та смачним. Пропонуємо вам класичний рецепт з квасолею та із зеленим горошком.

Салат вінегрет найкраще підходить для пісного столу, адже не містить у собі м'яса та молочних продуктів. Щоб урізноманітнити свій раціон  пропонуємо смачний поживний рецепт популярного салату.

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Рецепт приготування вінегрету 

Інгредієнти для салату:
– 500 грамів буряка;
– 300 грамів моркви;
– 400 грамів картоплі;
– 200 грамів квашеної капусти;
– 200 грамів солоних огірків;
– 2 ріпчасті цибулини;
– 200 грамів консервованого зеленого горошку або вареної квасолі;
– сіль, перець за смаком;
– 5 столових ложок рослинної олії;
– 1 столова ложка 3% оцту.

Як приготувати вінегрет:

Рецепт вінігрету
Рецепт вінегрету

1. Поставте варити в одну каструлю буряк і в окрему каструлю картоплю з морквою. Воду при варінні не соліть. Час приготування цих інгредієнтів займає від 20 до 40 хвилин. Перевірити готовність можна за допомогою виделки.

2. Після приготування овочі повинні охолонути в природних умовах при кімнатній температурі. Щоб прискорити процес охолодження не рекомендується овочі заливати холодною водою, адже це погіршать їх смак.

3. Очистіть картоплю, моркву і буряк від шкірки.

4. Наріжте кубиками ріпчасту цибулю, картоплю, буряк, моркву та солоні огірки.

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5. Промийте квашену капусту в теплій воді та сильно відіжміть руками. 

6. Якщо волокна капусти надто довгі, подрібніть її трохи та додавайте у каструлю з іншими інгредієнтами. 

7. Додайте до салату зелений горошок або квасолю. 

8. Перемішайте інгредієнти та додайте в салат сіль та перець. Заправте олією та оцтом. 

Смачного!

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Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: Lifestyle 24
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