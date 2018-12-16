Як приготувати запашні панкейки: рецепт американських млинців

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Як приготувати американські панкейки: рецепт страви
Як приготувати американські панкейки: рецепт страви / www.eggs.ca

Пухкі та запашні панкейки можуть стати чудовою альтернативою для сніданку. Страва дуже нагадує оладки, а у поєднанні з солодким джемом панкейки неодмінно посмакує і дорослим, і малечі.

Блогери переконують, що будь-який кулінар-початківець зможе відтворити рецепт американського сніданку на своїй кухні. Тож спробуйте і ви запашні панкейки. 

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Як приготувати американські панкейки: рецепт страви на 10 оладок

Інгредієнти:
250 мл молока;
40 г масла;
1 яйце;
4 ст.л. цукру;
1 ч.л. розпушувача для тіста;
1/4 ч.л. солі;
170 г борошна.

У сухій посудині змішайте просіяне борошно, цукор, розпушувач для тіста та сіль. 

В окремій ємності збийте яйце. До нього влийте молоко та розтоплене масло і добре перемішайте. Додайте борошняну суміш зі спеціями та замішайте тісто, як на оладки. 

Просмажте панкейки на пательні до золотистого кольору. В оригіналі, їх розмір повинен бути більшим за українські оладки. Подавайте панкейки з улюбленими джемами, сиропами або ж медом. 

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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