Як приготувати запашні панкейки: рецепт американських млинців

Пухкі та запашні панкейки можуть стати чудовою альтернативою для сніданку. Страва дуже нагадує оладки, а у поєднанні з солодким джемом панкейки неодмінно посмакує і дорослим, і малечі.

Блогери переконують, що будь-який кулінар-початківець зможе відтворити рецепт американського сніданку на своїй кухні. Тож спробуйте і ви запашні панкейки.

Читайте також: Рецепт домашніх чебуреків: тісто та два варіанти начинки

Як приготувати американські панкейки: рецепт страви на 10 оладок

Інгредієнти:

250 мл молока;

40 г масла;

1 яйце;

4 ст.л. цукру;

1 ч.л. розпушувача для тіста;

1/4 ч.л. солі;

170 г борошна.

У сухій посудині змішайте просіяне борошно, цукор, розпушувач для тіста та сіль.

В окремій ємності збийте яйце. До нього влийте молоко та розтоплене масло і добре перемішайте. Додайте борошняну суміш зі спеціями та замішайте тісто, як на оладки.

Просмажте панкейки на пательні до золотистого кольору. В оригіналі, їх розмір повинен бути більшим за українські оладки. Подавайте панкейки з улюбленими джемами, сиропами або ж медом.