Як приготувати жульєн з грибами та куркою: простий рецепт

Жульєн з грибами та куркою – ароматна та вишукана страва французького походження. Однак приготувати її дуже просто, а традиційні інгредієнти доступні в будь-якому українському магазині. Готувати жульєн можна як на буденну вечерю, так і на свята, адже страва стане окрасою кожного столу.

Слово жульєн (julienne) в перекладі з французької означає "липневий", спочатку вона означало нарізку овочів, а вже потім стало рецептом страви з грибів, м'яса та овочів. Печуть цю страву у спеціальному посуді – кокотниці, але його з легкістю можна замінити на невелику керамічну форму для випікання.

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Рецепт жульєну з грибами та куркою



Рецепт жульєну з грибами та куркою

Інгредієнти:

- куряче філе – 500 г;

- печериці (або лісові гриби) – 300 г;

- цибуля – 200 г;

- твердий сир – 200 г;

- вершки (або сметана) – 300 г;

- борошно – 2 ст.л.;

- сіль – за смаком;

- перець – за смаком;

- олія – за смаком.

Рецепт приготування жульєну з грибами та куркою:

1. Куряче філе відваріть до готовності. Охолодіть і наріжте соломкою. Цибулю та гриби почистіть та також наріжте соломкою.

2. Обсмажте цибулю на олії, додайте гриби та смажте 10-15 хвилин, щоб випарувалась вся рідина. Додайте філе, посоліть, поперчіть та зніміть з вогню.

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3. На сухій сковорідці обсмажте борошно. Додайте вершки, посоліть, поперчіть та доведіть соус до кипіння. Додаємо в соус гриби з цибулею та куркою. Перемішайте і зніміть з вогню. Натріть сир на тертці.

4. У форму для випічки викладіть масу з грибів та м'яса, посипте сиром. Ставте в розігріту духовку та випікайте 30 хвилин до золотистого кольору. Форму не накривайте кришкою. Подавайте гарячим.