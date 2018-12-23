Як прикрасити ананас замість традиційної ялинки на Новий рік: курйозні фото

Важко уявити святкування Нового року та Різдва без традиційної ялинки, яку прикрашають кульками та вогниками. Але щороку традиційній ялинці шукають все більше екологічних альтернатив. Цього року – це звичайнісінький ананас.

Користувачі популярного сайту про декор Pinterest публікують сотні фото прикрашеного ананаса. Декоратори просто вважають, що таким чином можна додати чогось екзотичного до щорічних традицій. Читайте також: Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині Різдвяний ананас ідеально підійде людям, які живуть в невеликих квартирах, куди важко поставити велику ялинку. До того ж, так ви збережете життя одному дереву, а ананас після цього можна й з'їсти.

Екологічна альтернатива новорічній ялинці

Екологічна альтернатива новорічній ялинці

Екологічна альтернатива новорічній ялинці

Екологічна альтернатива новорічній ялинці

Екологічна альтернатива новорічній ялинці

Екологічна альтернатива новорічній ялинці

Екологічна альтернатива новорічній ялинці