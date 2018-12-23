Як прикрасити ананас замість традиційної ялинки на Новий рік: курйозні фото

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Як прикрасити ананас на Новий рік
Як прикрасити ананас на Новий рік / pinterest

Важко уявити святкування Нового року та Різдва без традиційної ялинки, яку прикрашають кульками та вогниками. Але щороку традиційній ялинці шукають все більше екологічних альтернатив. Цього року – це звичайнісінький ананас.

Користувачі популярного сайту про декор Pinterest публікують сотні фото прикрашеного ананаса. Декоратори просто вважають, що таким чином можна додати чогось екзотичного до щорічних традицій.

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Різдвяний ананас ідеально підійде людям, які живуть в невеликих квартирах, куди важко поставити велику ялинку. До того ж, так ви збережете життя одному дереву, а ананас після цього можна й з'їсти.

Екологічна альтернатива новорічній ялинці
Екологічна альтернатива новорічній ялинці


Екологічна альтернатива новорічній ялинці


Екологічна альтернатива новорічній ялинці


Екологічна альтернатива новорічній ялинці


Екологічна альтернатива новорічній ялинці


Екологічна альтернатива новорічній ялинці


Екологічна альтернатива новорічній ялинці

Теги: LifeStyle Новини культури Курйозні новини Новорічні свята Декор і дім
Джерело: Lifestyle
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