Як прикрасити будинок до Великодня: 10 небанальних ідей з фото

6347 Читать новость на русском
Як прикрасити будинок на Великдень 2019 - ідеї з фото, як прикрасити своїми руками
Як прикрасити будинок до Великодня 2019 / Колаж 24 каналу

Великдень – це не лише розфарбовані яйця чи вдало прикрашена паска, це ще й нестандартні композиції з яєць і шкарлупи, розкішні вінки на дверях та зворушливі великодні композиції з квітів.

Нерухомість 24 пропонує підбірку цікавих ідей для оздоблення вашої домівки, які створять особливу атмосферу під час Великодніх свят.

Дивіться також: Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень: інструкція з фото

Пасхальне дерево

З Вербної неділі у вас обов'язково лишаться гілочки верби. Їх можна сміливо використовувати для пасхального декору. До букетика додайте весняні квіти або підіть ще далі – розвісьте на гілочках яскраві писанки (для декорування варто використовувати лише шкаралупу або пластикові/дерев’яні муляжі яєць), а внизу – розмістіть інші декоративні елементи.

Великодній декор
Пасхальне дерево з гілочок верби

Великодній вінок

Такий вінок створить святкову атмосферу, у буквальному значенні, з самого порогу. Ми звикли до різдвяних вінків, а от великодній – ще досі в новинку, хоча виглядає дуже ефектно.

Для виготовлення – краще використовувати для основи натуральні матеріали – вербу чи "котики". А прикрашати – писанками та яскравими стрічками.

Великодній декор
Пасхальний вінок

Головне – дотримуйтесь світлих та весняних кольорів, адже це свято торжества та пробудження. Ідеальним варіантом будуть жовтий, зелений та ніжно-рожевий кольори.

Великодній декор
Великодні композиції

Підсвічники із шкарлупи

Не поспішайте викидати шкарлупу із використаних яєць – якщо докласти трохи зусиль, то можна прикрасити стіл оригінальними підсвічниками.

Для цього у сирому яйці зробіть два отвори – з одного боку маленький, з іншого – більший. Вміст яйця потрібно вилити та добре просушити шкарлупу. Крізь шкаралупу протягніть натуральну нитку. Один кінець нитки закріпіть пластиліном, а кінець з іншого боку намотайте на зубочистку.

Великодній декор
Пасхальні свічки

Розтопіть віск на водяній бані і акуратно залийте його в шкаралупу (слідкуйте, щоб один край нитки лишався поверх воску). Якщо немає воску – можете розтопити звичайну свічку. Після того, як віск застигне – розфарбуйте шкарлупу.

Великодній декор
Великодня тематика: свічки зі шкаралупи

Яйця як прикраса для столу

Розфарбовані писанки – гармонійно впишуться у великодній інтер’єр. Наприклад, їх можна розкласти у горщики разом із живим квітами.

Великодній декор
Великодні яйця як прикраса

Або покладіть яйця у прозору ємність – в такому випадку краще використовувати однотонні яйця, але чергувати їх за кольором.

Як ще один варіант – наповніть посудину морквою та яйцями. Великодній кролик та маленькі гості будуть у захваті!


Великодні композиції з квітів

Яйця з передбаченням

Пам'ятаєте хрумке печиво із передбаченнями? Можна зробити і великодній варіант. Замість печива – візьміть порожню шкарлупу від яйця. Всередину покладіть надруковані передбачення на майбутній рік.

Читайте також: Як приготувати класичний рецепт паски: покрокова інструкція

Великодній декор
Великодні яйця з передбаченнями

Декорування столу – зайці, зайці і ще раз зайці

Згорніть святкові серветки у вигляді заячих вушок або моркви. Головне – виберіть одну кольорову гаму та дотримуйтесь її. Окрім того, кожному гостю на тарілку можна покласти спеціально оздоблено писану.

Великодній декор
Пасхальний декор: зайці всюди

Великодні гнізда

Декоративні пташині гнізда чудово доповнять великодній стіл. Для цього візьміть суху траву або тоненькі гілочки верби та згорніть їх у кільце. Всередину – викладіть декоративне пір’я та пофарбовані яйця.

Великодній декор
Пасхальна тематика: як зробити великоднє гніздо

Не забувайте про вікна

Вікна в будинку чи квартирі можна прикрасити писанками на довгих стрічках.

Великодні прикраси
Як прикрасити будинок до Великодня своїми руками

Доповнити композицію можна зайчиками або птахами із фетру чи картону.

Великодні композиції
Великодні композиції з яйцями і зайцями

Великодній заєць

Образ великоднього зайця пришов до нас з Європи, але за короткий час вже встиг полюбитися. Для декору можна використовувати м’які іграшки або виготовіть кроликів із картону.

Читайте також: Чистий четвер 2019: прикмети і традиції

Великодній заєць
Оригінальний великодній заєць

Альтернатива великодньому кошику

Замість традиційного плетеного кошика – можна використовувати навіть картонні коробки з-під яєць. Перев’яжіть їх стрічкою або розфарбуйте.

Великодній декор
Великодній кошик із підручних засобів

Це стане чудовим доповненням до великодніх подарунків. Тільки не забудьте покласти до коробки кілька розфарбованих писанок.

Великодній декор
Великодній кошик: не так, як у всіх

Читайте також:
blog_ava
Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах
сьогодні
20331
Автор: Олена Булан
Теги: Новини України Статті LifeStyle Новини LifeStyle Публікації Традиції Новини культури Великдень Новини нерухомості Декор і дім Новини нерухомості України Дизайн
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чистий четвер 2019: дата та що не можна робити в цей день в Україні
сьогодні 10:27 Чистий четвер 2019: дата та що не можна робити в цей день в Україні
4772
Куди піти на Великдень в Києві: афіша подій
24 квітня 16:46 Куди піти на Великдень в Києві: афіша подій
616
Великий піст 2019: історія та правила дотримання
24 квітня 13:00 Великий піст 2019: історія та правила дотримання
18308
"Хеллбой": чортзна-що на великому екрані
24 квітня 12:29 "Хеллбой": чортзна-що на великому екрані
Юлія Ліпенцева 511
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
23 квітня 19:53 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 3376
Новини
Більше новин
Залиште відгук