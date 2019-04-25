Як прикрасити будинок до Великодня: 10 небанальних ідей з фото

Великдень – це не лише розфарбовані яйця чи вдало прикрашена паска, це ще й нестандартні композиції з яєць і шкарлупи, розкішні вінки на дверях та зворушливі великодні композиції з квітів.

Нерухомість 24 пропонує підбірку цікавих ідей для оздоблення вашої домівки, які створять особливу атмосферу під час Великодніх свят.

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Пасхальне дерево

З Вербної неділі у вас обов'язково лишаться гілочки верби. Їх можна сміливо використовувати для пасхального декору. До букетика додайте весняні квіти або підіть ще далі – розвісьте на гілочках яскраві писанки (для декорування варто використовувати лише шкаралупу або пластикові/дерев’яні муляжі яєць), а внизу – розмістіть інші декоративні елементи.



Пасхальне дерево з гілочок верби

Великодній вінок

Такий вінок створить святкову атмосферу, у буквальному значенні, з самого порогу. Ми звикли до різдвяних вінків, а от великодній – ще досі в новинку, хоча виглядає дуже ефектно.

Для виготовлення – краще використовувати для основи натуральні матеріали – вербу чи "котики". А прикрашати – писанками та яскравими стрічками.



Пасхальний вінок

Головне – дотримуйтесь світлих та весняних кольорів, адже це свято торжества та пробудження. Ідеальним варіантом будуть жовтий, зелений та ніжно-рожевий кольори.



Великодні композиції

Підсвічники із шкарлупи

Не поспішайте викидати шкарлупу із використаних яєць – якщо докласти трохи зусиль, то можна прикрасити стіл оригінальними підсвічниками.

Для цього у сирому яйці зробіть два отвори – з одного боку маленький, з іншого – більший. Вміст яйця потрібно вилити та добре просушити шкарлупу. Крізь шкаралупу протягніть натуральну нитку. Один кінець нитки закріпіть пластиліном, а кінець з іншого боку намотайте на зубочистку.



Пасхальні свічки

Розтопіть віск на водяній бані і акуратно залийте його в шкаралупу (слідкуйте, щоб один край нитки лишався поверх воску). Якщо немає воску – можете розтопити звичайну свічку. Після того, як віск застигне – розфарбуйте шкарлупу.



Великодня тематика: свічки зі шкаралупи

Яйця як прикраса для столу

Розфарбовані писанки – гармонійно впишуться у великодній інтер’єр. Наприклад, їх можна розкласти у горщики разом із живим квітами.



Великодні яйця як прикраса

Або покладіть яйця у прозору ємність – в такому випадку краще використовувати однотонні яйця, але чергувати їх за кольором.

Як ще один варіант – наповніть посудину морквою та яйцями. Великодній кролик та маленькі гості будуть у захваті!



Великодні композиції з квітів

Яйця з передбаченням

Пам'ятаєте хрумке печиво із передбаченнями? Можна зробити і великодній варіант. Замість печива – візьміть порожню шкарлупу від яйця. Всередину покладіть надруковані передбачення на майбутній рік.

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Великодні яйця з передбаченнями

Декорування столу – зайці, зайці і ще раз зайці

Згорніть святкові серветки у вигляді заячих вушок або моркви. Головне – виберіть одну кольорову гаму та дотримуйтесь її. Окрім того, кожному гостю на тарілку можна покласти спеціально оздоблено писану.



Пасхальний декор: зайці всюди

Великодні гнізда

Декоративні пташині гнізда чудово доповнять великодній стіл. Для цього візьміть суху траву або тоненькі гілочки верби та згорніть їх у кільце. Всередину – викладіть декоративне пір’я та пофарбовані яйця.



Пасхальна тематика: як зробити великоднє гніздо

Не забувайте про вікна

Вікна в будинку чи квартирі можна прикрасити писанками на довгих стрічках.



Як прикрасити будинок до Великодня своїми руками

Доповнити композицію можна зайчиками або птахами із фетру чи картону.



Великодні композиції з яйцями і зайцями

Великодній заєць

Образ великоднього зайця пришов до нас з Європи, але за короткий час вже встиг полюбитися. Для декору можна використовувати м’які іграшки або виготовіть кроликів із картону.

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Оригінальний великодній заєць

Альтернатива великодньому кошику

Замість традиційного плетеного кошика – можна використовувати навіть картонні коробки з-під яєць. Перев’яжіть їх стрічкою або розфарбуйте.



Великодній кошик із підручних засобів

Це стане чудовим доповненням до великодніх подарунків. Тільки не забудьте покласти до коробки кілька розфарбованих писанок.



Великодній кошик: не так, як у всіх