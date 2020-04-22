Як принц Гаррі та Меган Маркл привітали королеву з днем народження

Поки у мережі королівські родичі Єлизавети ІІ засипали її вітальними листівками, принц Гаррі та Меган Маркл і не думали публікувати святковий допис в інстаграмі. Однак вони не проігнорували подію та зробили особливий сюрприз Її Величності.

Як інсайдери розповіли журналістам Hello Magazine, попри всі непорозуміння щодо "мегзиту" принц Гаррі з великою повагою ставиться до своєї впливової бабусі. Тому він не міг оминути увагою 94-ий день народження королеви. 21 квітня принц Гаррі та Меган Маркл здійснили відеодзвінок до королеви, де не тільки привітали її, але й показали, наскільки виріс 11-місячний Арчі.

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Представник Букінгемського палацу офіційно підтвердив, що насправді розмова Єлизавети ІІ та герцогів Сассекських відбулась. Її Величність давно хотіла побачити маленького Арчі Гаррісона, тому дзвінок став приємним сюрпризом для неї.

Відомо, що свій день народження Єлизавета ІІ провела у Віндзорському замку. Саме там королева самоізолювалась з чоловіком Філіпом на час пандемії коронавірусу. Щоб не наражати близьких на небезпеку, Її Величність скасувала традиційну святкову вечерю з нагоди 94-річчя, тому королівські родичі могли тільки дистанційно привітати монарха.

Окрім цього, вперше за 68 років Єлизавета ІІ скасувала всі урочисті заходи з нагоди дня народження королеви. Зокрема, мова йде про грандіозний парад, який щороку збирає тисячі глядачів з усього світу, адже побачити всю королівську родину мріє кожен.

"Ми не будемо відзначати день народження Її Величності якимось особливим чином. Дзвінки та привітання в цей день залишаться конфіденційними", – йдеться в офіційній заяві Букінгемського палацу.

Та це не завадило родичам Єлизавети ІІ привітати Її Величність і опублікувати архівні кадри з королевою, яких досі не було в мережі.