Як принц Гаррі та вагітна Меган Маркл привітали королеву зі святом

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Принц Гаррі та Меган Маркл привітали Єлизавету ІІ з днем народження
Принц Гаррі та Меган Маркл привітали Єлизавету ІІ з днем народження / Instagram / @sussexroyal

Герцоги Сассекські мають дещо напружені стосунки з королевою Єлизаветою ІІ, – стверджують інсайдери західних ЗМІ. Тому при будь-якій нагоді принц Гаррі та Меган Маркл намагаються налагодити стосунки з нею.

У неділю, 21 квітня, королева Єлизавета ІІ відзначає своє 93-річчя. Її Величність не святкує дату публічно, а проводить цей день наодинці зі своїми родичами. А от гучне свято британці з нетерпінням очікують на початку червня: саме тоді монарх організовує урочистий парад за участю десятків офіцерів та грандіозний концерт. 

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Королівські родичі Єлизавети ІІ вже встигли її привітати з днем народження під час великоднього богослужіння. А от Меган Маркл, яка пропустила богослужіння через останні дні вагітності, вирішила опублікувати на Instagram-сторінці щемливий допис. Від свого імені та принца Гаррі було опубліковано вітання, до якого прикріплено архівні фото Єлизавети ІІ. 

З днем ​​народження, Ваша Величносте, мадам, бабусю. Бажаємо чудового дня! Гаррі і Меган,
– ніжно написали герцоги Сассекські.

Норовлива Меган Маркл часто має суперечності з представниками Кенсінгтонського палацу. На останніх місяцях вагітності вона припинила виконувати свої королівські обов'язки, оголосивши про декретну відпустку. Однак герцогиня Сассекська не почала більше відпочивати, а одразу ж звернулась до Її Величності з проханням мати незалежність від палацу. Однак таке звернення Єлизавета ІІ оцінила, як перший крок до руйнування монархії. 

Попри вето британської королеви принц Гаррі та Меган Маркл таки отримали невеличку незалежність: у мережі вони створили офіційну сторінку, на якій інформують своїх прихильників із запланованими заходами.

 

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Єлизавета II Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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