Як принцеса: акторка Наталі Портман засвітила розкішну сукню на кінофестивалі

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Наталі Портман на AFI Fest
Наталі Портман на AFI Fest / Entertainment Tonight

Голлівудська акторка Наталі Портман приголомшила учасників кінофестивалю AFI Fest елегантним вбранням. Сукня нагадувала образ принцеси з мультфільмів кіностудії Disney.

У Каліфорнії з 8 до 15 листопада проходить один із відомих фестивалів кіно – AFI Fest. Щороку його організовують представники Американського інституту кінематографії, які запрошують на захід найуспішніших голлівудських зірок та режисерів.

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Другий день фестивалю відзначився гучною прем'єрою – у Голлівуді презентували фільм "Голос люкс". Не пропустила заходу головна акторка кінострічки – 38-річна Наталі Портман, поява якої приголомшила журналістів.

На червону доріжку зірка вийшла у розкішній вечірній сукні від Christian Dior. Елегантне та дуже ефектне вбрання увійшло до останньої колекції дизайнерів. Свій образ Наталі Портман доповнила яскравим макіяжем з акцентом на очі. 

 

 

 

 

 

До слова, кінострічку "Голос люкс" вперше презентували під час Венеційського кінофестивалю. За сюжетом, Селеста, яку зіграла Наталі Портман, та її сестра Елеонора (Стейсі Мартін) у підлітковому віці переживають трагедію – в їхній школі один з однокласників влаштував масове вбивство. Після пережитого дівчата написали пісню, яка стала квитком до світу шоу-бізнесу. Упродовж кількох років вони успішно будують свою кар'єру, однак привиди минулого завжди нагадують про себе.

Дивіться трейлер до фільму "Голос люкс" (відео):

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Фестивалі Наталі Портман
Джерело: 24 Канал
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