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Як принцеси Disney виглядали б в умовах карантину: цікавий фотопроєкт

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Принцеси Disney під час карантину / Instagram / @esteesdave

Знамениті принцеси Disney в час пандемії коронавірусу – уявляєте собі таке? А якщо в їхній королівствах є такий же дефіцит медичних масок, як в Україні? Про це вирішив пофантазувати художник Дейв Саламанка, який створив цікавий фотопроєкт.

Результати своєї роботи митець опублікував на інстаграм-сторінці, чим привернув увагу користувачів мережі. На фото Дейв Саламанка показав знаменитих героїнь Disney – Попелюшку, Білосніжку, Жасмін, Аріель, Белль та Аврору. Красуні замінили медичні маски підручними засобами, зокрема, відром, туфелькою, чарівною лампою чи мушлями. 

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Сам Дейв Саламанка запевняє: хотів таким чином привернути увагу до важливості дотримання порад ВООЗ. Звісно, в реальних умовах не варто використовувати взуття замість маски, однак художник таки зміг в одному фотопроєкті показати і дефіцит звичайних засобів захисту від коронавірусу, і важливість їх використання.

"Залишайтесь у безпеці та будьте здорові", – побажав автор фото. 


Русалонька рятувалась би від вірусу мушлею / Instagram / @esteesdave


Принцеса Жасмін з лампою / Instagram / @esteesdave


Попелюшка рятувалась би від коронавірусу туфлею / Instagram / @esteesdave


А от принцеса Аврора – відром / Instagram / @esteesdave


Белль використовує для захисту горнятко / Instagram / @esteesdave


Білосніжці допомогла б у цьому білка / Instagram / @esteesdave

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Коронавірус COVID-19 Мистецтво Кіно Disney
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