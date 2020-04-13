Як принцеси Disney виглядали б в умовах карантину: цікавий фотопроєкт

Знамениті принцеси Disney в час пандемії коронавірусу – уявляєте собі таке? А якщо в їхній королівствах є такий же дефіцит медичних масок, як в Україні? Про це вирішив пофантазувати художник Дейв Саламанка, який створив цікавий фотопроєкт.

Результати своєї роботи митець опублікував на інстаграм-сторінці, чим привернув увагу користувачів мережі. На фото Дейв Саламанка показав знаменитих героїнь Disney – Попелюшку, Білосніжку, Жасмін, Аріель, Белль та Аврору. Красуні замінили медичні маски підручними засобами, зокрема, відром, туфелькою, чарівною лампою чи мушлями. Дивіться також: Найкращі мультфільми Disney, які варто переглянути з дітьми Сам Дейв Саламанка запевняє: хотів таким чином привернути увагу до важливості дотримання порад ВООЗ. Звісно, в реальних умовах не варто використовувати взуття замість маски, однак художник таки зміг в одному фотопроєкті показати і дефіцит звичайних засобів захисту від коронавірусу, і важливість їх використання. "Залишайтесь у безпеці та будьте здорові", – побажав автор фото.

Русалонька рятувалась би від вірусу мушлею / Instagram / @esteesdave

Принцеса Жасмін з лампою / Instagram / @esteesdave

Попелюшка рятувалась би від коронавірусу туфлею / Instagram / @esteesdave

А от принцеса Аврора – відром / Instagram / @esteesdave

Белль використовує для захисту горнятко / Instagram / @esteesdave

Білосніжці допомогла б у цьому білка / Instagram / @esteesdave