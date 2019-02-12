Найважливіші поради, які притягнуть гроші у ваше життя

Кожен з нас мріє заробляти багато грошей та комфортно жити. Однак не кожен знає, що заробити кошти можна не лише працею. Для цього існують народні методи та поради, які допоможуть притягнути у ваше життя достаток.

Від грошей залежить добробут людини. А також те, як вона буде жити, харчуватися, відпочивати та слідкувати за своїм здоров'ям. Гроші забезпечують людині впевненість у собі. Якщо ви неодноразово запитували, чому хтось може заробляти гроші і йому це постійно вдається, а вам не під силу, хоча ви працюєте і докладаєте максимум зусиль – ми знайшли для вас відповідь.

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Для того, щоб гроші завжди до вас притягувалися, ніколи не витрачайте їх повністю. Завжди залишайте у гаманці паперові купюри. Щоб гроші вас "любили", придбайте красивий гаманець. Ставте гроші в рівному і розпрямленому вигляді, не мніть їх та не тримайте розсортованими. Ставте меншу купюру до меншої, а більшу до більшої.



Як залучити у життя гроші

Насамперед гроші – це енергія, яка повинна оновлюватися і рухатися. Гроші ніколи не повинні стояти! Однак, не забувайте про те, що важливо мати відкладений запас, який ви не будете витрачати просто так. Якщо ви будете любити гроші та бережно до них ставитеся – тільки тоді потік грошей збільшуватиметься!

Не секрет, що різноманітні візуалізації та афірмації допомагають залучити гроші у життя. Намагайтеся візуалізувати те, що ви хочете купити за гроші, а не самі купюри. Уявляйте собі, що у вас є все, про що ви мрієте. Вірте, що ви фінансово незалежні і дякуйте за будь-які кошти, які приходять у ваше життя. Вдячність за те, що у вас є, приверне ще більше грошей та достатку.

Як притягнути гроші у життя: народні прикмети

– У день зарплати не витрачайте жодної гривні, усі кошти повинні переночувати вдома. Наступного дня дозволяється використовувати кошти для власних потреб.

– Не можна нічого давати чужим людям через поріг свого житла, особливо після заходу сонця.

– Щоб притягнути гроші, паперові купюри зберігайте в гаманці до себе обличчям.

– Долари, євро та гривні ставте у різні кишеньки. Ці купюри не можна між собою змішувати.

– Щоб залучити гроші, частіше перераховуйте гроші і завжди рахуйте здачу.

– Не тримайте у гаманці фотографії своїх близьких та родичів. Гаманець повинен виконувати лише грошову функцію.

– Щоб досягнути фінансового добробуту в новому житлі, потрібно при в'їзді посипати на підлогу срібні монети.

– В понеділок і неділю не давайте гроші в борг, адже їх можуть не повернути.

– Купюри і монети беріть лівою рукою, а повертайте позичені кошти – правою.

– Позичені кошти найкраще віддавати вранці.

– Щоб не вимести або не вимити з будинку гроші, прибирати варто тільки вдень.

– Зберігати гроші краще в червоних конвертах. На них можна зобразити ієрогліфи, які означатимуть "процвітання".



Як залучити гроші в життя: дієві поради

Камені, які притягнуть у життя гроші

Олександрит – сила і могутність цього каменю вражає. За переказами, він здатний передбачати небезпечні ситуації, змінюючи свій колір, а також допомагати людям знайти вихід зі складної фінансової скрути.



Камінь олександрит

Лазурит – у Стародавньому Єгипті з цього каменю вирізалися жуки-скарабеї, які символізували достаток і розкіш. Індуси вважають, що лазурит є символом процвітання і благополуччя.



Камінь лазурит

Малахіт – камінь притягує гроші і надає своєму власникові ясність думки і здатність обробляти великі обсяги інформації, що допоможе успішно і безпечно розвивати бізнес.



Камінь малахіт

Топаз – дає силу дізнаватися приховану інформацію, вигравати у суперечках і складних життєвих ситуаціях, а також неабияк притягує грошові потоки.



Камінь топаз

Яшма – допомагає налагодити ділові контакти, надає впевненість у власних силах та починаннях, зміцнює пам'ять. Яшма ідеально підходить бізнесменам для проведення переговорів і здійснення угод.



Камінь яшма

Берил – камінь, що володіє потужною енергетичною силою для залучення грошей.



Камінь берил

Цитрин – вважається каменем ділових людей. Цитрин допомагає налагодити важливі ділові контакти, розвивати бізнес. Однак, камінь служить тільки чесним людям і здатний перешкоджати брехливим задумам.



Камінь цитрин

Символи, які притягнуть у життя гроші

Існують талісмани, які притягують достаток і успіх та багатство. Талісмани володіють великою енергією та здатні покращити ваше фінансова становище.

Жаба – найбільш відомий талісман для залучення грошей. Є китайська легенда про жадібну жабу, яку упіймав Будда і змусив її приносити людям золоті монети.



Грошова жаба

Черепаха – символ мудрості. Вона приносить успіх і фінансове благополуччя для людей будь-яких професій.



Черепаха – грошовий талісман фен-шуй

Три монети – талісман, який носять разом із грошима в гаманці. Китайські монети мають бути перев'язані червоною ниткою.

Дракон – символ вважається дуже творчим. Фігурка дракона є знаком матеріального і духовного процвітання, яка захистить усіх ділових людей. Найкраще для дракона підходить робочий стіл.



Дракон – символ фен-шуй

Грифон – символ міфічної крилатої істоти, який символізує прилив у будинок золота та достатку. Грифон може допомогти у банківській справі: вберегти від помилок і сприяти розвитку бізнесу.

Дев'ять золотих рибок – символ достатку і багатства. Щоб привернути в будинок багатство – придбайте дев’ять золотих рибок і помістіть їх у акваріум. Рибок слід вибирати таким чином: вісім золотих і одна чорна. В акваріумі завжди повинно плавати тільки дев'ять рибок.