Як процвітає дискримінація в Голлівуді: актор Джеймс Кордан вразив відвертою заявою

Британський ведучий та актор Джеймс Кордан вирішив не уникати скандальних питань про дискримінацію та відверто розповісти, як пишнотілих зірок сприймають у Голлівуді.

Днями 40-річний актор взяв участь у шоу Девіда Таннанта The Late Late Show, передає ВВС. Під час спілкування з ведучим Джеймс Кордан вирішив не ігнорувати порушену тему про дискримінацію пишнотілих зірок. Сам актор зізнався, що на власному прикладі знає, як це, адже через зайву вагу йому пропонують тільки комедійні ролі,

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"Якби інопланетянин раптом прилетів на планету Земля і почав дивитися наші фільми і серіали, то він зробив би висновок, що людина із зайвою вагою ніколи не зможе знайти свою любов і зайнятися коханням. Режисери не знаходять акторів з нестандартною фігурою привабливими і не знімають їх в сценах у ліжку. Таким як я завжди дістається роль кумедних і безглуздих друзів красенів і альфа-самців", – розповів Джеймс Кордан.

Актор зізнався, що цей висновок він зробив після зйомок у фільмі The History Boys. Тоді стрункі колеги Джеймса Кордана отримали більше сцен, аніж він. При цьому всі актори мали однаковий досвід у Голлівуді та були одного віку.

Кожен день мої колеги приходили на майданчик з великим сценарієм під пахвою. Мені ж відправили всього дві сторінки, щоб я зіграв невелику епізодичну роль на початку фільму,

– згадує Джеймс Кордан.

Дивіться трейлер до фільму The History Boys: відео

Та якщо у кар'єрі комедійний актор і має якісь суперечності, то в особистому житті в нього панує гармонія. Джеймс Кордан із 2012 року щасливо одружений із Джулією Кері, з якою виховує трьох дітей.



Джеймс Кордан з дружиною / Heavy