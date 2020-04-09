Як провести карантин з користю: ефективні поради від Насті Каменських

За кілька тижнів карантину українці вже встигли присвятити час хобі, на яке завжди бракувало часу, або переглянути нові фільми. Та як отримати максимум користі від вільного часу на самоізоляції – розповіла Настя Каменських.

Ефективні поради вона розмістила на інстаграм-сторінці. Настя Каменських зазначила, що карантин – це чудовий шанс не тільки відпочити, але й удосконалити свої вміння або навчитись чомусь новому. Тому варто виробляти корисні звички, які потім стануть нормою нашого життя.

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За порадою Насті Каменських, спершу усвідомте, чого ви справді хочете. До прикладу, вивчити іноземну мову, чи навчитись шити одяг. Коли ви визначитесь з цілями, значно легше буде їх реалізувати.

"Бажання і аргумент навіщо вам це. Далі запишіть це як ціль і розбийте на час і маленькі кроки. Наприклад, "схуднути і підтягти фігуру". Навіщо? Щоб бути здоровою, подобатися собі ще більше, носити, що хочеться, завжди красиво виходити на фото. Скільки потрібно часу? Для початку – місяць. Що потрібно робити? Правильно харчуватися і займатися спортом", – навела приклад Настя Каменських.

Артистка наголошує, що не потрібно запроваджувати щось нове в один день. За словами Насті Каменських, краще розібрати ціль на маленькі завдання на день, які не будуть травмувати вас.

Правильне харчування нікому не нашкодило, тому Настя Каменських запропонувала українцям приймати їжу маленькими порціями в один і той же час. Режим чудово вплине на самопочуття та допоможе скинути зайві кілограми.

"Виробіть правильну харчову звичку: більше овочів, зелені, менше – соленого, смаженого. На цьому ж етапі почніть робити з ранку розминку і планку... Нові завдання завжди лякають. Але якщо розбити їх на маленькі кроки, то навіть найбільші цілі здаються досяжними і не складними. І це стосується всього, не тільки схуднення. Починайте з малого. Але починайте обов'язково", – наголосила Настя Каменських.