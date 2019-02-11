Як Рейчел Грін: зірці серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон – 50 років!

Сьогодні, 11 лютого, свій день народження святкує американська актриса Дженніфер Еністон. У 50 років зірка серіалу "Друзі" виглядає майже так само, як її героїня Рейчел Грін: молодою, привабливою та бажаною.

Тому в честь цієї дати LifeStyle 24 розповідає читачам про секрети краси іменинниці, якими вона вміло користується щодня. Ними знаменитість підтримує так званий культ "вічно юних" жінок, на який і створила моду в Голлівуді.

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"Щодо води я маніакальна"

Достатня кількість води для організму – чи не головний секрет тонусу в арсеналі Дженніфер Еністон. Її акторка п'є протягом усього дня і традиційним об'ємом у півтора-два літри себе не обмежує. "Зі сторони може виглядати, що рідину я вживаю постійно. Стосовно неї я дійсно маніакальна, адже легко випиваю по п'ять пляшок води щодня. Для мене це вже звичка. Проте я знаю людей, які забувають або лінуються її пити. Дехто навіть ставить нагадування про це собі на телефон", – розповідала в одному з інтерв'ю зірка.



Один зі секретів краси голлівудської акторки – достатня кількість води / Architectural Digest

За її словами, такі прийоми рідини "годують" шкіру зсередини, вона стає зволоженою та сяє. Зрештою, кожен ранок Дженніфер починає зі стакана води кімнатної температури, куди додає шматочок лимона.

До речі, актриса не визнає штучного омолодження, завдяки якому її голлівудським колегам вдається підтягнути шкіру. Вона вважає, що ефект після таких операцій є тимчасовим. "Я завжди вважала процедури ботоксу занадто простим і водночас дуже слизьким способом втекти від реальності. Люди, які зголошуються на них, втрачають перспективу на красиве й природне майбутнє… Я вважаю, якщо правильно піклуватись про свою шкіру, то старіння перетвориться в якийсь дивовижний процес", – переконана зірка.

"У холодильнику завжди зберігаю сирі овочі, поміщені в контейнери"

Як вважає Дженніфер Еністон, підтягнуті форми свого тіла вона набула не лише завдяки регулярному споживанню води, а й раціонові, більшість якого складають органічні продукти. Акторка віддає перевагу невеликим порціям здорової їжі. Приміром, після води зранку голлівудська красуня готує собі фруктове смузі або вівсянку. Перекусом для неї можуть бути яблука та мигдалева олія чи зерновий хліб з авокадо і яйцем. Вечеря для актриси – здебільшого продукти із вмістом білка: м'ясо, риба, яйця, бобові й горіхи.



У своєму раціоні знаменитість віддає перевагу овочам і фруктам / Серіал "Друзі"

Дженніфер старається готувати для себе самостійно. "У своєму холодильнику я завжди зберігаю сирі овочі, поміщені в контейнери. Інколи залишаю фрукти і ягоди на ніч у морозилці. Якось у спа-салоні подали на закуску заморожений виноград. Мені це сподобалось і тепер я також так роблю", – каже вона.

"Один із секретів моєї стрункості – бокс"

До когорти зірок, які змушують себе ходити на тренування, Дженніфер Еністон не належить. Як і до тих знаменитостей, що займаються лише одним видом спорту. Акторці навіть подобається чергувати фізичні навантаження: приміром, 15 хвилин вона бігає, стільки ж крутить педалі на велотренажері, відтак робить вправи по колу. "Я займаюсь комплексом Booty Care. Це програма, заснована на техніках хореографії, пілатесу, балету і йоги, які поєднуються з атлетичними навантаженнями", – пояснює зірка.



Лейон Азубуйке – особистий тренер Дженніфер Еністон з боксу / Instagram

А нещодавно в шоу Еллен Дедженерес зірка відкрила ще один секрет її стрункої фігури. Виявляється, він – у боксі, який допомагає тілу жінки не тільки зміцнювати м'язи, а й розвантажуватись емоційно. Цього виду спорту її навчає тренер Лейон Азубуйке. "Він називає мене чемпіонкою і не дає розслаблятися", – зізналась телеведучій Еністон.

"Без допомоги стиліста моє волосся перетворюється на кульбабку"

Героїня Дженніфер Еністон Рейчел Грін із серіалу "Друзі" задала своїми зачісками тон тодішнім американським жінкам. У цьому кіно вона часто з’являється з об’ємним бобом або стрижкою "сходинками". Цікаво, що і в реальному житті акторка рідко виходить у люди без зачіски. "Я – прокляття перукаря Кріса Макміллана: спочатку ти йдеш від нього, захоплюючись найкращою у світі стрижкою, а як тільки помиєш волосся, думаєш: "Де Кріс?". Без його допомоги моє волосся перетворюється в кульбабку", – розповідала зірка в інтерв'ю Harper's Bazaar.



Актриса зі своїм перукарем Крісом Макмілланом / Demeter Clarc

Щодо макіяжу, то його голлівудська акторка наносить для того, аби підкреслити природність свого обличчя. Категоричне "ні" Дженніфер каже яскравій червоній помаді, бо вважає: бронзова шкіра та ефект вигорілого волосся не надто вдало з нею поєднуються. Тому обирає стриманіші відтінки: нюдовий та бежевий.

А як вам Дженніфер Еністон у свої 50 років? Чи справді голлівудська акторка виглядає на такий вік? Діліться з нами в коментарях!