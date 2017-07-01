Як роман із Томом Крузом повпливав на кар'єру Ніколь Кідман: відверте зізнання акторки

Хоч у стосунках Ніколь Кідман та Тома Круза було не все гладко, голлівудська акторка з теплотою відгукується про екс-коханого. За її словами, красень допоміг їй підкорити Голлівуд.

Відверте зізнання Ніколь Кідман опублікували у журналі Variety.

Акторка заявила, що дорога до Голлівуду для неї відкрилась, коли зірка переїхала з австралійського Сіднея до Лос-Анджелеса. Зробила Ніколь Кідман це через роман із Томом Крузом, який розпочався після зйомок фільму "Дні грому".

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"Я переїхала сюди (до США – 24 канал), бо закохалася і вийшла заміж. Я завжди роблю вибір на користь любові", – зазначила Ніколь Кідман.

Зірка зізналась, що її сім'я тоді не привертала значну увагу ЗМІ, відтак Ніколь і Том могли насолодитись подружнім життям. Акторка не оминула увагою і двох прийомних дітей, яких вона всиновила. 25-річна Ізабелла і 23-річний Коннор обрали для себе віру Тома Круза: вони стали адептами саєнтології.

"Дуже не люблю говорити про все це. Я повинна оберігати наші стосунки. На 150 % впевнена, що віддала б життя за цих дітей. Вони дорослі, здатні приймати рішення самостійно. Вони зробили свій вибір – бути саєнтологами. Моє завдання як матері – тільки любити їх. Незалежно від того, чим займається дитина, вона повинна знати, що я люблю її і завжди відкрита", – додала Ніколь Кідман.

До слова, Ніколь Кідман, бувши в шлюбі з Томом Крузом з 1990 року, усиновила двох дітей – сина Коннора Ентоні і доньку Ізабеллу. Подружжя наважилося на це після того, як Кідман двічі не змогла стати мамою. Крім того, відомо, що в актриси була позаматкова вагітність, а після вона пережила викидень. І хоча Круз завжди підтримував дружину, їх шлюб все ж розпався у 2001 році.

Що таке саєнтологія?

Це новий релігійний рух, заснований у США. Вперше він виник у 1950-их роках. Сама релігія, яку заснував письменник Рон Габбард, включає філософію і техніку духовного вдосконалення. Вчення, написане літератором, має прихильників у 100 країнах світу та вважається найконфліктнішим.