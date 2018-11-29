Як ростити дітей і не зійти з розуму: Кейт Хадсон розповіла про своє життя після пологів

Голлівудська акторка Кейт Хадсон, яка лише два місяці тому народила доньку, яку спільно з коханим Денні Фудзікавою назвала Ронні Роуз, продемонструвала як виглядає її фігура після пологів.

Нове фото себе справжньої без макіяжу та жодних прикрас Кейт опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Кейт Хадсон, яка 2 жовтня втретє стала мамою, не посоромилася розповісти шанувальникам, що набрала 11 кілограмів. За її словами, вона планує позбутися зайвої ваги до весни.

Акторка зазначила, що не припинятиме грудне вигодовування дитини, а задля схуднення буде експериментувати з напрямками фітнес-тренувань та харчуватися корисною їжею.

У нас з дитиною нарешті з'явився режим, тому я насправжки зайнялася своїм здоров'ям. Чому? Тому що хочу якомога довше бути зі своїми дітьми. Найскладніша річ в світі – знайти баланс. Я планую повернутися в свою ідеальну форму. Я відновлюю тренування і харчуюся здоровою їжею. При цьому, мені хочеться зберегти грудне вигодовування, ростити дітей, пам'ятати про свого чоловіка, друзів, і не зійти з розуму,

– заявила Кейт Хадсон.

Хто така Кейт Хадсон?Популярна американська акторка, відома ролями у фільмах "Війна наречених", "Нестерпні леді", "Модна матуся", "Золото дурнів", "Як позбутися хлопця за 10 днів". В 2000 році Кейт Хадсон вперше вийшла заміж за Кріса Робінсона, однак у 2007 році їхній шлюб розпався. Згодом акторка мала стосунки з солістом гурту Muse Меттью Белламі. Від двох чоловіків Кейт Хадсон має синів.