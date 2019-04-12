Як розібрати рибу на філе – покрокова інструкція

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Як розібрати рибу на філе
Як розібрати рибу на філе / LifeStyle 24

Кожна господиня повинна вміти розбирати рибу та не кожна знає, як саме правильно це зробити. З чого починати та як поводитись з ножем під час приготування – ось покрокова інструкція.

1. Для початку роботи з рибою потрібно нагострити лезо ножа. Для розбирання риби на філе найкраще підійде ніж із тонким лезом.

2. Першим етапом для розбирання риби є очищення її від луски. Щоб максимально правильно та без ушкоджень очистити рибу, потрібно використовувати тертку із спеціальним дрібним покриттям або за допомогою ножа. Плавними рухами від хвоста до голови.

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3. Щоб позбутись нутрощів риби, на животі гострим лезом ножа робимо надріз близько 5-6 сантиметрів. Розмір надрізу залежить від величини риби. Якщо ви розбираєте скумбрію, тоді надріз для видалення нутрощів буде більшим.

Видаляємо нутрощі та промиваємо рибу з середини під протічною водою.

4. За допомогою ножиців або ножа потрібно видалити плавники у риби. Розпочинаємо видалення з нижнього плавника, що розміщений біля хвостової частини. Робимо два невеликі надрізи з обох сторін плавника та, притискаючи ножем плавник, легенько його відділяєм.

Тим же методом відділяємо хребтові плавники риби. 

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5. Як відрізати правильно голову риби – позаду переднього плавника косим надрізом в напрямку до голови риби з обох сторін відрізаємо її ножем.

6. Відділяємо філе риби глибоким прорізом від хребта та обережно зрізаємо ножем м'ясо плавно по хребту. 

7. Обрізаємо зайві краї риби.

8. За допомогою кулінарного пінцету видаляємо кістки з філе.

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак

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Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Food and Drinks Публікації
Джерело: LifeStyle 24
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