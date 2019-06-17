Як розпочався роман Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко: несподіване зізнання ведучого

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Телеведучий Дмитро Комаров одружився з Олександрою Кучеренко
Телеведучий Дмитро Комаров одружився з Олександрою Кучеренко / Instagram / @aakucherenko

Днями українські ЗМІ вибухнули романтичною новиною: знаний телеведучий Дмитро Комаров більше не холостяк. Він одружився з моделлю та володаркою титулу "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко. Досі пара приховувала свої стосунки, однак тепер вирішила розповісти про свій роман.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко познайомились задовго до шоу "Танці з зірками", йдеться у програмі "Світське життя". На паркет пара вийшла уже під час роману, проте глядачам вони не хотіли показувати, що закохані. Окрім цього, автори розважального проекту випадково створили такий дует, не підозрюючи, що Дмитро та Олександра вже активно розвивають стосунки. 

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Я максимально приховував. Ми так боялися, що хтось десь подумає і запідозрить. У нас була фобія. Ми хотіли, щоб ніхто нічого не знав. Якщо чесно, ми через "Танці" ледь не розбіглися. Це була ідеальна перевірка. Після "Танців", якщо ми не розсварилися, ми будемо жити разом до 90 років і помремо в один день,
– розповів Дмитро Комаров. 

Український телеведучий, відомий завдяки програмі "Світ навиворіт", додав, що познайомився з майбутньою дружиною незадовго до конкурсу краси "Міс Україна 2016". Тоді Дмитро Комаров був одним із зіркових членів журі, які віддали красуні найбільшу кількість балів. Після перемоги Олександри Кучеренко на конкурсі пара не спілкувалась, аж згодом ведучий запросив дівчину на презентацію чергового сезону своєї телепрограми. Саме тоді між ними зародилась симпатія. 

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко
Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Facebook / @1plus1.DmitroKomarov

За словами Дмитра Комарова, Олександра мала чимало прихильників, тому давати свій номер телефону вона не хотіла. Відтак телеведучий вирішив по-іншому підкорити серце харизматичної красуні. 

"Вона категорично відмовлялась давати свій номер телефону. Минув час, я їй написав у Facebook про благодійну ідею та почав її обговорювати з Сашою. По ній одразу було видно, що запросити на горнятко кави – це дуже банально. Тому я запросив Сашу у свій офіс і сказав: "Приходь до мого кабінету, він як музей, багато артефактів, там і поговоримо". Безпечна атмосфера, телеканал, вона погодилась. Ми просиділи близько 4 годин і от тоді зародились перші почуття, а ми почали все більше спілкуватись", – згадав Дмитро Комаров. 

Наразі пара одружилась. Про шлюб Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко розповіли на своїх офіційних сторінках у мережі. Закохані додали, що приховували стосунки тільки через те, що хотіли насолоджуватись спілкуванням один з одним та не створювати навколо свого роману зайвого ажіотажу. 

Дмитро Комаров одружився
Дмитро Комаров одружився / Facebook / @1plus1.DmitroKomarov

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля Зіркові романи Конкурс краси
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