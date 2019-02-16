Як Сердючка: запальні дівчата Freedom-Jazz закрили півфінал Нацвідбору Євробачення-2019

Шестеро дівчат з кавер-бенду Freedom-Jazz яскраво закрили півфінали Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2019, який пройде в Ізраїлі.

Український гурт Freedom-jazz презентував пісню, яка називається Cupidon.

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Що цікаво, солістка Анастасія Малега вийшла на сцену вагітною на останніх місяцях. На це жартома відреагував ведучий Сергій Притула.

"Ви порушуєте умови. На сцені можуть перебувати лише шість людей, а вас – семеро. Злісні порушниці", – гумористично сказав Притула, вказуючи на вагітну жінку.

Всі члени журі були приємно вражені виступом дівчат. Особливо радості не приховував Андрій Данилко, який попросив гурт переспівати приспів з пісні "Зібен-Зібен, ай Лю-Лю".

Також Джамала похвалила вагітну солістку, адже знає, як це виходити на сцену на останніх місяцях.

Freedom-Jazz – Cupidone: дивіться виступ на Нацвідборі Євробачення-2019