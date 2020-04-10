Як серіали переглянути на карантині: порада KHAYAT

Що подивитись ввечері? Мабуть, це питання є одним із найпоширеніших під час самоізоляції. На допомогу вирішив прийти український співак KHAYAT, який поділився списком улюблених серіалів.

У коментарі Сегодня він зізнався, що замість фільмів часто обирає серіали, адже в них автори проєкту можуть краще розкрити історії персонажів. Тому KHAYAT порадив кілька стрічок, які є його улюбленими. І тут не обійшлось без детективних історій та комедійних серіалів.

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"Лютер"

"Лютер" – дуже гідний серіал в жанрі "детектив", творці знатно надихнулися Шерлоком Холмсом. Особливо добре з цим жанром справляються британці. Історія про інспектора, який розслідує тяжкі злочини. Тут цікаві не тільки історії, а й нерозділене любовна лінія", – поділився KHAYAT.

Дивіться трейлер до серіалу "Лютер": відео

"Хрещений батько Гарлема"

За сюжетом, гангстер Бампі бере під контроль весь округ міста. За час його роботи зменшився рівень безробітних та злочинів, оскільки головний герой наглядав за усіма злодіями. Однак все змінюється після 10-річного ув'язнення. Чоловік повертається у місто, коли ним вже керує італійська мафія.

"Хрещений батько" – мені цікаво дивитися серіали про мафіозну культурі, у яких взагалі якийсь окремий світ і свої закони моралі. Також на подібну тематику мені подобаються "Гострі козирки" – там мова про гангстерів", – додав KHAYAT.

Дивіться трейлер до серіалу "Хрещений батько Гарлема": відео

"Друзі"

Ну і як обійтись без "Друзів"? Комедійний серіал розповідає історію про 6 американців, які живуть по сусідству. Найкращі друзі разом переживають важкі розриви, труднощі на роботі чи нові романи.

"Друзі" – це найкращий серіал всіх часів, на мою думку. Серіальна індустрія поки краще нічого не зняла. 25 років минуло з виходу першої серії, а він актуальний і зараз. Цей серіал про те, якими мають бути друзі. Найкраще його дивитися в оригіналі англійською, так як не до кінця можна зрозуміти гумор, його не навчилися переводити точно за змістом. Якщо порівнювати мене з персонажами "Друзів" за характером, то мій трохи нагадує Рейчел і Чендлера", – поділився співак.

Дивіться фрагмент серіалу "Друзі": відео

"Розроби" (Devs)

У центрі сюжету – головна героїня Лілі, яка працює в ІТ-компанії. За дивних обставин вбивають її бойфренда. Правоохоронці не беруться давати відповіді на питання дівчини, тому вона вирішує сама розслідувати справу. Її пошуки призводять до секретного підрозділу, яким керує якийсь чоловік Форест. Ця справа значно заплутаніша, аніж вважала Лілі.

Дивіться трейлер до серіалу "Розроби": відео