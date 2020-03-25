Як схуднути на кілограм за ранок: лайфхак від Анни Різатдінової

Українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова на кожному фото демонструє свою струнку та спортивну фігуру. Їй може позаздрити чи не кожна дівчина. Анна поділилася секретом, як за допомогою дотримання щоденних правил можна скинути зайву вагу.

Ні для кого не секрет, що для ідеальної фігури потрібно правильно харчуватися та займатися спортом. Проте олімпійська призерка рекомендує дотримуватися простих правил, які можуть стати у нагоді для того, щоб ваша фігура була у бажаному стані.

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Анна зізналася, що кожного ранку стає на ваги. За словами дівчини, так їй легше зрозуміти, скільки калорій може спожити протягом дня. Якщо стрілки не сягає певної цифри, то вона не обмежує себе в їжі. Різатдінова каже, що такий прийом може бути корисним для тих, хто хоче скинути декілька кілограмів.

Також Анна зазначила, що для того, щоб розбудити організм та налаштуватися на позитив, вона кожного ранку займається йогою. На вправи витрачає 30 хвилин.

Знаменитість зауважила, що вона не ходить у тренажерний зал.

Для себе я обрала біг та йогу. Якщо мені треба швидко позбутися зайвих кілограмів, то вранці починаю бігати. Повірте, це такий кайф: дихати свіжим повітрям, слухати улюблені треки і втрачати зайві кілограми,

– поділилася спортсменка.

Після чотирьох кілометрів бігу Різатдінова втрачає один кілограм.

Гімнастка також ділиться милими відео, на яких робить фізичні вправи разом із маленьким сином Романом.