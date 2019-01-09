Як схуднути після новорічних свят: дієві поради від дієтолога

Новорічні свята залишили після себе декілька зайвих кілограмів, тьмяну і зневоднений шкіру, а також зовсім збитий режим дня. Як повернутися у фізичну форму та почати ефективно працювати після свят – читайте в матеріалі.

Не дублюйте власний стрес

Дієтолог компанії Performance Food Марія Алісова стверджує, що після новорічних свят не потрібно одразу влаштовувати розвантажувальний день. Найбільш правильним рішенням буде просто повернутися до свого звичного раціону, а також відновити режим сну і харчування.

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Ідеальний варіант після свят – 4-разове харчування: сніданок, обід, вечеря і один з будь-яких перекусів. Вечеряти слід не пізніше ніж за 2 години до сну.

Розвантажувальний день, звісно, можна влаштувати. Але лише через 4-5 днів і краще на вихідних. Лише не обирайте такий розвантажувальний день, де доведеться голодувати! Найкращі варіанти – це нежирний сир, гречка та біле м'ясо.

Лягайте спати вчасно

Під час свят ви часто могли лягати спати під ранок і ще й після випитого алкоголю. Протягом дня ви неминуче почували себе втомленим. До того ж, неякісний сон не найкращим чином також позначається на фігурі.

Коли ми спимо, організм виробляє гормон картізол, який протистоїть інсуліну і нормалізує обмін речовин. Саме тому, повернувшись в робочий графік, важливо в першу чергу нормалізувати режим сну. Лягайте щодня не пізніше 22:30 та спіть по 7-8 годин.

Відновіть водний баланс

У день необхідно випивати 1,5-2 літра рідини і це вже далеко ні для кого не новина. 50% з неї повинна складати чиста негазована вода, а інші 50% – неконцентровані чаї та відвари, наприклад, з шипшини або ромашки. З їх допомогою можна влаштувати легку детоксикацію організму.

Більше рухайтеся

Набір ваги в період новорічних свят на практиці становить близько 3-4 кілограмів. Якщо весь перший тиждень січня вашим улюбленим видом спорту була прогулянка до холодильника і назад, починайте вводити фізичне навантаження поступово. Після роботи трохи прогуляйтеся, сходіть з друзями на ковзанку.

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І якщо ви собі в новорічну ніч вже вкотре бажаєте схуднути, то придбати абонемент в зал – теж буде не зайвим. Але результати будуть лише тоді, коли ви почнете ходити на регулярні тренування.