Як сім'я Бабкіних назвала новонародженого сина: цікаві деталі

Відоме українське подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних 18 червня вже не вперше стало батьками. У зірок народився син, якого вони назвали незвичним біблійним ім’ям – Єлисеєм.

Ще раніше Сніжана Бабкіна розповідала, що їй ще задовго до вагітності наснився віщий сон і там вона почула ім'я свого третього малюка. У виданні "Комсомольська правда в Україні" зіркова матуся зізналась, яке ім'я вона почула у сні.

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"Чотири роки тому мені наснився сон, що я плаваю. Вода - дуже-дуже чиста і глибока. Нереальний спогад. Пливу, але не розумію куди. В якій стороні берег - не знаю. І раптом з дна починають підніматися бульбашки повітря. Здається, це якесь морське чудовисько, кит або скат. Я пильно дивлюся вниз, але глибина нереальна, дна зовсім не видно. Намагаюся поплисти, але не виходить, стою на місці. І тут виринає з води хлопчик, вже дорослий, років 8-9, такий весь білий-білий, і брови білі, і волосся, як ангел. А я і запитую: "Хто ти?" А він каже мені: "Я – твій". "Як тебе звати?" – питаю його. На що він мені відповідає: "Єлисей". Я прокинулася і сказала – у нас народиться син Єлисей", – розповідала Бабкіна.

Так і сталось. 18 червня в пологовому будинку Києва, де раніше народжувала Джамала, Тарабарова, Лілія Ребрик та Валентина Хамайко, сімейство Бабкіних дало ім'я сину Єлисей. Хлопчик народився о 9:52 ранку, а сам артист перебував на пологах своїх дружини та підтримував її.

В мережі також з'явилось фото Сергія Бабкіна з пологового, де він щасливий тримає сина на руках. Для нього це вже четверта дитина.



Сергій Бабкін з новонародженим сином / YULA COMPANY

В день народження сина Бабкін випустив зворушливе лірик-відео, рядки в якому присвятив своїй коханій дружині та новонародженому малюку. Відеоролик під назвою "Самому младшему в нашем мире..." вже переглянули близько 13 тисячі разів на YouTube.

Дивіться реакцію Сергія Бабкіна на народження сина: щемливе відео

Що відомо про четверту дитину Сергія Бабкіна? Український співак Сергій Бабкін до березня 2019 року приховував інформацію про вагітність дружини. Знамените подружжя оголосило про поповнення в сім'ї тільки на 7 місяці "очікування чуда". Це третя дитина у шлюбі зі Сніжаною: пара вже виховує 8-річну Веселину та 12-річного Артура. Окрім цього, співак має 12-річного Іллю від попередніх стосунків.