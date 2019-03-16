Як син К'яри Ферраньї готується до дня народження: зворушливі відео

Рік тому, 19 березня 2018 року, популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї народила свого первістка від чоловіка Федеріко Лючії (Fedez). Хлопчика назвали Лео (повне ім'я Леоне) і він вже став зіркою соціальних мереж.

Так, зіркові батьки показали кумедні відео у соціальній мережі Instagram, як Лео готується до свого дня народження. 19 березня малюку К'яри Ферраньї виповнюється один рік.

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Так, на одному із відео К'яра питає сина, скільки років йому буде і він показує це на руках. Ролик вподобали понад 1 мільйон користувачів лише протягом перших годин після публікації.

Дивіться відео із сином К'яри Ферраньї:

Не менш кумедним відео стало про те, як 11-місячний хлопчик намагається задмухати свічки на торті.

"Ми вчимо його, як задувати свічки перед його днем народження і він наймиліший", – підписала ролик Ферраньї.

Дивіться відео із сином К'яри Ферраньї: