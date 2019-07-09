Як скандал з MARUV повпливав на правила відбору Дитячого Євробачення-2019

Представники Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) внесли вагомий критерій у відборі учасників на Дитяче Євробачення-2019. Згідно з новими правилами, російські гастролери не можуть претендувати на участь у престижному вокальному конкурсі.

Відповідне рішення представники НСТУ опублікували на офіційному сайті. Організатори нацвідбору пояснили, що надалі буде здійснюватись жорстка перевірка вокалістів, які беруть участь у шоу. Після скандалу довкола MARUV та її виступів у Росії НСТУ вирішило скасовувати заявки від артистів, які мають співпрацю з країною-агресором.

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"Оргкомітет відмовляє в участі у Відборі, припиняє участь у відборі учасника на будь-якому етапі або скасовує результати відбору, якщо учасник (сольний виконавець/гурт) здійснював концертну діяльність після 01.01.2014, планує чи здійснює в цей час виступи на території країни-агресора та/або на окупованій території, брав участь у заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора", – йдеться в офіційній заяві.

А от інші умови конкурсу не змінились: вік дітей повинен становити від 9 до 14 років, а пісня має бути оригінальною та пройти перевірку на плагіат. Національний відбір, як і в лютому 2019 року, буде проводитись в онлайн-режимі та транслюватиметься на вітчизняних телеканалах. Рішення, хто представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2019 прийматимуть зіркові судді та глядачі.

Саме шоу пройде 24 листопада в польському місті Глівіце. Організатори вже готуються до проведення фіналу Дитячого Євробачення-2019, розробляючи дизайн сцени на Arena Gliwice.

Що відомо про скандал з MARUV на Нацвідборі Євробачення?

За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ та MARUV не підписали контракт. Сама артистка заявила, що не заплановані виступи в Росії стали причиною для цього.



Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у травні 2019 року жоден український артист не вийшов на сцену конкурсу в Тель-Авіві як конкурсант. Свої гастролі MARUV не скасувала та навіть претендувала на нагороди від країни-агресора.