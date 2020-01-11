Як слово "дякую" звучить у різних країнах світу: цікава підбірка

Щороку у світі відзначають Міжнародний день вдячності. Тому саме сьогодні, 11 січня, люди мають змогу вкотре подякувати своїм рідним та близьким. А як слово "дякую" звучить на різних мовах – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

ЮНЕСКО та ООН ініціювали чимало свят, які повинні нагадувати людям про цінність хороших манер та ввічливості. Серед них – Міжнародний день вдячності, який щороку відзначають 11 січня.

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Вперше слово "дякую" було зафіксовано у французькому словнику 1586 року. У кожній мові та діалекті знайшовся свій відповідник, щоб висловити вдячність. Тому до відзначення цього свята долучаються чи не всі держави світу. У багатьох країнах заведено в цей час влаштовувати ярмарки, фестивалі, конкурси та інші розважальні заходи. Окрім цього, випускають особливі листівки, які залюбки купують тисяч мандрівників.

У Міжнародний день вдячності журналісти LifeStyle 24 вирішили також закликати читачів сказати дякую близьким та пропонують ознайомитись, як це слово звучатиме іншими мовами.



Міжнародний день "дякую" / Amazon

Слово "дякую" у різних країнах світу:

Азербайджанська мова – çox sag olun (дуже дякую), tesekkur edirem

Англійська – Thank you

Арабська (Єгипет) – Shoukran

Арабська (Схід, Північна Африка) – Saha

Африка – Dankie

Білоруська – Дзякую

Болгарська – Благодаря

Угорська – Köszönöm

В'єтнамська – Cám ơn

Гавайська – Mahalo

Нідерландська – Dank u wel / dank je wel

Грецька – Evkaristo

Грузинська – Mahd-lobt

Індонезійська – Terima kasih

Ісландська – Takk

Іспанська – Gracias

Італійська – Grazie

Латвійська – Paldies

Литовська – Ačiū

Німецька – Danke schön

Норвезька – Tak

Польська – Dziekuje bardzo

Португальська – Obrigado (чоловіку), obrigada (жінці)

Румунська – Mulţumesc

Сербська – Хвала

Словацька – Dakujem

Тайська – Kabkoon krup

Турецька – Teşekkür ederim / Sagolun

Узбецька – Rahmat

Українська – Дякую

Фінська – Kiitos

Французька – Merci

Хорватська – Hvala

Чеська – Dekuju

Шведська – Tack

Японська – Arigato