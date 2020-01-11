Як слово "дякую" звучить у різних країнах світу: цікава підбірка
Щороку у світі відзначають Міжнародний день вдячності. Тому саме сьогодні, 11 січня, люди мають змогу вкотре подякувати своїм рідним та близьким. А як слово "дякую" звучить на різних мовах – дивіться у підбірці LifeStyle 24.
ЮНЕСКО та ООН ініціювали чимало свят, які повинні нагадувати людям про цінність хороших манер та ввічливості. Серед них – Міжнародний день вдячності, який щороку відзначають 11 січня.
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Вперше слово "дякую" було зафіксовано у французькому словнику 1586 року. У кожній мові та діалекті знайшовся свій відповідник, щоб висловити вдячність. Тому до відзначення цього свята долучаються чи не всі держави світу. У багатьох країнах заведено в цей час влаштовувати ярмарки, фестивалі, конкурси та інші розважальні заходи. Окрім цього, випускають особливі листівки, які залюбки купують тисяч мандрівників.
У Міжнародний день вдячності журналісти LifeStyle 24 вирішили також закликати читачів сказати дякую близьким та пропонують ознайомитись, як це слово звучатиме іншими мовами.
Міжнародний день "дякую" / Amazon
Слово "дякую" у різних країнах світу:
Азербайджанська мова – çox sag olun (дуже дякую), tesekkur edirem
Англійська – Thank you
Арабська (Єгипет) – Shoukran
Арабська (Схід, Північна Африка) – Saha
Африка – Dankie
Білоруська – Дзякую
Болгарська – Благодаря
Угорська – Köszönöm
В'єтнамська – Cám ơn
Гавайська – Mahalo
Нідерландська – Dank u wel / dank je wel
Грецька – Evkaristo
Грузинська – Mahd-lobt
Індонезійська – Terima kasih
Ісландська – Takk
Іспанська – Gracias
Італійська – Grazie
Латвійська – Paldies
Литовська – Ačiū
Німецька – Danke schön
Норвезька – Tak
Польська – Dziekuje bardzo
Португальська – Obrigado (чоловіку), obrigada (жінці)
Румунська – Mulţumesc
Сербська – Хвала
Словацька – Dakujem
Тайська – Kabkoon krup
Турецька – Teşekkür ederim / Sagolun
Узбецька – Rahmat
Українська – Дякую
Фінська – Kiitos
Французька – Merci
Хорватська – Hvala
Чеська – Dekuju
Шведська – Tack
Японська – Arigato