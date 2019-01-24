Як стати моделлю: Алла Костромічова розповіла про параметри

1024 Читать новость на русском
Алла Костромічова
Алла Костромічова / www.gettyimages.com

Супермодель та засновниця модельного агентства K-Models Алла Костромічова розповіла, якими мають бути обов'язкові параметри у дівчини, яка прагне потрапити у модельний бізнес.

Про це Алла написала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Натхнення від Givenchy: ефектні образи в колекції весна–літо 2019

Костромічова зізналася, що її вага майже завжди стандартна – 53,5 кг при зрості 179 см. Її секрет – правильне харчування і спорт.

"Правильне харчування – це стан душі, а не щоденна необхідність. Але важливо розуміти, що в кожного свій комфортний (здоровий) діапазон ваги, мій просто збігається з вимогами модельної індустрії. Я переконана, що далеко не всі дівчата з моїм зростом повинні прагнути до моєї ваги. Тіло жінки-немоделі при такому ж зрості може виглядати розкішно і з вагою 60, 65 або 70 кг", – зазначила модель.


Алла Костромічова / Instagram / @alla

Але для моделі, за словами Алли, при зрості 170-176 см об'єм стегон не має перевищувати 86-87 см, при зрості 176-181 см – 88-91 см.

І агентства, і замовників абсолютно не хвилює, якою ціною досягаються ці сантиметри. Мої об’єми зараз – 84-61-90,
– наголосила топ-модель.


Алла Костромічова / Instagram / @alla

"Для мене парадоксально, що навіть при наявності спортзалів на кожному кроці, величезної кількості мотиваційних постів у соціальних мережах, більшість дівчат, на жаль, не займаються спортом. Хоч як би пропагували боді-позитив (я, до речі, не вважаю модельні параметри еталоном краси), але здорове тіло без целюліту і обвислих боків завжди буде привабливішим. І природно, якщо ви хочете працювати моделлю, хоч яке струнке ваше тіло, воно має бути ще й підтягнутим", – додала Костромічова.


Алла Костромічова / Instagram / @alla

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Натхнення від Givenchy: ефектні образи в колекції весна–літо 2019
23 січня 17:01 Натхнення від Givenchy: ефектні образи в колекції весна–літо 2019
1408
Додати барв: яскраві образи з шоу Giorgio Armani Prive – фотоогляд
23 січня 14:21 Додати барв: яскраві образи з шоу Giorgio Armani Prive – фотоогляд
827
Карл Лагерфельд вперше не вийшов на подіум: чим запам'ятався показ Chanel
22 січня 21:02 Карл Лагерфельд вперше не вийшов на подіум: чим запам'ятався показ Chanel
1102
"Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
22 січня 15:32 "Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
1618
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
22 січня 12:05 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
11375
#10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
21 січня 20:10 #10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
2076
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук