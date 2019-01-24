Як стати моделлю: Алла Костромічова розповіла про параметри

Супермодель та засновниця модельного агентства K-Models Алла Костромічова розповіла, якими мають бути обов'язкові параметри у дівчини, яка прагне потрапити у модельний бізнес.

Про це Алла написала на своїй сторінці в Instagram.

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Костромічова зізналася, що її вага майже завжди стандартна – 53,5 кг при зрості 179 см. Її секрет – правильне харчування і спорт.

"Правильне харчування – це стан душі, а не щоденна необхідність. Але важливо розуміти, що в кожного свій комфортний (здоровий) діапазон ваги, мій просто збігається з вимогами модельної індустрії. Я переконана, що далеко не всі дівчата з моїм зростом повинні прагнути до моєї ваги. Тіло жінки-немоделі при такому ж зрості може виглядати розкішно і з вагою 60, 65 або 70 кг", – зазначила модель.



Алла Костромічова / Instagram / @alla

Але для моделі, за словами Алли, при зрості 170-176 см об'єм стегон не має перевищувати 86-87 см, при зрості 176-181 см – 88-91 см.

І агентства, і замовників абсолютно не хвилює, якою ціною досягаються ці сантиметри. Мої об’єми зараз – 84-61-90,

– наголосила топ-модель.



Алла Костромічова / Instagram / @alla

"Для мене парадоксально, що навіть при наявності спортзалів на кожному кроці, величезної кількості мотиваційних постів у соціальних мережах, більшість дівчат, на жаль, не займаються спортом. Хоч як би пропагували боді-позитив (я, до речі, не вважаю модельні параметри еталоном краси), але здорове тіло без целюліту і обвислих боків завжди буде привабливішим. І природно, якщо ви хочете працювати моделлю, хоч яке струнке ваше тіло, воно має бути ще й підтягнутим", – додала Костромічова.



Алла Костромічова / Instagram / @alla