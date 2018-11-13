Як стильне вбрання може змінити людину: яскраве фотопорівняння

Ні для кого не секрет, що яскраве та стильне вбрання прикрашає людину і додає їй впевненості. Однак інколи ми навіть не задумуємось, наскільки одяг впливає на наш образ.

Фотограф та дизайнер Аман Кумар вирішив створити дуже актуальний проект DadduCool та показати, наскільки вбрання може змінити вигляд людини. Митець зробив наочний експеримент на прикладі свого дідуся. Спершу 98-річного чоловіка показали у його звичному одязі, після чого вбрали у стильні костюми та сорочки.

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"Мій дідусь постав у його вічному освіжаючому модному стилі та показав такий ентузіазм в 98 років. Спершу він молився з монахами, згодом – був зайнятий пошуком гармонії в яскравих кольорових варіантах та експериментах у гардеробі. У ньому залишилась дитина, яка і досі живе в душі", – розповів про проект Аман Кумар.

Варто зазначити, що вигляд старшого чоловіка кардинально змінився після примірки стильного сучасного вбрання. Окрім цього, він впевненіше та розкутіше позував перед камерою, демонструючи модні тренди.



Так дідусь виглядав до перевтілення / Facebook @amankumardesigns



Результати перевтілення / Facebook @amankumardesigns



Стильний образ 98-річного чоловіка / Facebook @amankumardesigns



Результати приголомшливого фотопроекту / Facebook @amankumardesigns



Як одяг змінює людину / Facebook @amankumardesigns



98-річний дідусь взяв участь у фотосесії / Facebook @amankumardesigns



Стильний образ старшого чоловіка / Facebook @amankumardesigns



Як виглядати стильно у 98 років / Facebook @amankumardesigns

Стильне перевтілення / Facebook @amankumardesigns