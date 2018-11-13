Як стильне вбрання може змінити людину: яскраве фотопорівняння

967
Як стильне вбрання може змінити людину
Як стильне вбрання може змінити людину / Фото із соцмереж

Ні для кого не секрет, що яскраве та стильне вбрання прикрашає людину і додає їй впевненості. Однак інколи ми навіть не задумуємось, наскільки одяг впливає на наш образ.

Фотограф та дизайнер Аман Кумар вирішив створити дуже актуальний проект DadduCool та показати, наскільки вбрання може змінити вигляд людини. Митець зробив наочний експеримент на прикладі свого дідуся. Спершу 98-річного чоловіка показали у його звичному одязі, після чого вбрали у стильні костюми та сорочки. 

Читайте також: Що одягнути взимку 2018-2019: базовий гардероб для кожної дівчини

"Мій дідусь постав у його вічному освіжаючому модному стилі та показав такий ентузіазм в 98 років. Спершу він молився з монахами, згодом – був зайнятий пошуком гармонії в яскравих кольорових варіантах та експериментах у гардеробі. У ньому залишилась дитина, яка і досі живе в душі", – розповів про проект Аман Кумар.

Варто зазначити, що вигляд старшого чоловіка кардинально змінився після примірки стильного сучасного вбрання. Окрім цього, він впевненіше та розкутіше позував перед камерою, демонструючи модні тренди. 


Так дідусь виглядав до перевтілення / Facebook @amankumardesigns


Результати перевтілення / Facebook @amankumardesigns


Стильний образ 98-річного чоловіка / Facebook @amankumardesigns


Результати приголомшливого фотопроекту / Facebook @amankumardesigns


Як одяг змінює людину / Facebook @amankumardesigns


98-річний дідусь взяв участь у фотосесії / Facebook @amankumardesigns


Стильний образ старшого чоловіка / Facebook @amankumardesigns


Як виглядати стильно у 98 років / Facebook @amankumardesigns

Стильне перевтілення  / Facebook @amankumardesigns

Теги: LifeStyle Стиль і мода Фотоновини
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1479
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1585
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1168
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
978
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1766
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3500
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук