Як стильно носити червоні туфлі в стилі 60-х: приклад Ель Фаннінг
У Каннах, де проходить знаменитий кінофестиваль, зібралося чимало знаменитостей. Зірки шоу-бізу прискіпливо шукають вбрання не лише для червоних доріжок, а й готують стильні комплекти для денних прогулянок.
Так, акторка Ель Фаннінг потрапила в об'єктиви папараці на набережній Круазетт – найрозкішнішому районі в Каннах.
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Зірка для виходу підготувала образ у стилі 60-х. Ель одягнула білу сукню довжиною міді з чорним поясом і жакетом. Завершили образ окуляри у білій оправі і лакові гостроносі туфлі на високих підборах червоного кольору.
Ель Фаннінг / Getty Images
Легка укладка та природний макіяж чудово доповнили образ Ель Фаннінг.
Ель Фаннінг / Getty Images
Ель Фаннінг / Getty Images