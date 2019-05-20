Як стильно носити червоні туфлі в стилі 60-х: приклад Ель Фаннінг

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Ель Фаннінг
Ель Фаннінг / www.gettyimages.com

У Каннах, де проходить знаменитий кінофестиваль, зібралося чимало знаменитостей. Зірки шоу-бізу прискіпливо шукають вбрання не лише для червоних доріжок, а й готують стильні комплекти для денних прогулянок.

Так, акторка Ель Фаннінг потрапила в об'єктиви папараці на набережній Круазетт – найрозкішнішому районі в Каннах.

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Зірка для виходу підготувала образ у стилі 60-х. Ель одягнула білу сукню довжиною міді з чорним поясом і жакетом. Завершили образ окуляри у білій оправі і лакові гостроносі туфлі на високих підборах червоного кольору. 

Ель Фаннінг
​Ель Фаннінг / Getty Images

Легка укладка та природний макіяж чудово доповнили образ Ель Фаннінг. 

Ель Фаннінг
​Ель Фаннінг / Getty Images

Ель Фаннінг
Ель Фаннінг / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Мода Каннський кінофестиваль Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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