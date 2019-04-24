Як стильно носити джинсовий комбінезон: приклад Дженніфер Лопес

18 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Splash News

Денім повернувся в гардероби світових модниць, однак тепер у нових яскравих варіаціях. Цього року це не звичні "джинсовки" та джинси, а сукні, комбінезони та інші елементи одягу. Головний тренд сезону весна-літо 2019 приміряла й знаменита співачка Дженніфер Лопес.

Джей Ло одягнула світлий комбінезон з деніму для святкування дня народження 11-річної дочки нареченого Алекса Родрігеса Елли.

Читайте також: Королева Летиція продемонструвала стильний образ на Великодній службі

Свій образ зірка доповнила босоніжками на платформі нюдового кольору, сумкою з пітоновим принтом та дзеркальними окулярами. Також джинсове вбрання з глибоким декольте відмінно підкреслило пишні груди співачки, а пояс зробив акцент на стрункій талії.

На публіці Лопес йшла, тримаючись за руки зі своїм нареченим Алексом Родрігесом, який зробив їй пропозицію руки і серця 3 березня 2019 року. Що цікаво, сам чоловік називає Дженніфер "майбутньою місіс Родрігес".


Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Splash News


​Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на прогулянці  / BACKGRID


​Дженніфер Лопес на прогулянці / BACKGRID

blog_ava
Внаслідок терактів на Шрі-Ланці сотні загиблих: що відомо
сьогодні
7764
Теги: LifeStyle Стиль і мода Дженніфер Лопес Зіркові романи Музика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти на Великдень в Києві: афіша подій
сьогодні 16:46 Куди піти на Великдень в Києві: афіша подій
462
Великий піст 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 13:00 Великий піст 2019: історія та правила дотримання
18210
"Хеллбой": чортзна-що на великому екрані
сьогодні 12:29 "Хеллбой": чортзна-що на великому екрані
Юлія Ліпенцева 388
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
23 квітня 19:53 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 3263
Залаштунки "Голосу країни-9" і творчість: Оксана Муха відверто розповіла про життя після шоу
23 квітня 16:30 Залаштунки "Голосу країни-9" і творчість: Оксана Муха відверто розповіла про життя після шоу
Юлія Михайлова 3527
Новини
Більше новин
Залиште відгук