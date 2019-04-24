Як стильно носити джинсовий комбінезон: приклад Дженніфер Лопес

Денім повернувся в гардероби світових модниць, однак тепер у нових яскравих варіаціях. Цього року це не звичні "джинсовки" та джинси, а сукні, комбінезони та інші елементи одягу. Головний тренд сезону весна-літо 2019 приміряла й знаменита співачка Дженніфер Лопес.

Джей Ло одягнула світлий комбінезон з деніму для святкування дня народження 11-річної дочки нареченого Алекса Родрігеса Елли.

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Свій образ зірка доповнила босоніжками на платформі нюдового кольору, сумкою з пітоновим принтом та дзеркальними окулярами. Також джинсове вбрання з глибоким декольте відмінно підкреслило пишні груди співачки, а пояс зробив акцент на стрункій талії.

На публіці Лопес йшла, тримаючись за руки зі своїм нареченим Алексом Родрігесом, який зробив їй пропозицію руки і серця 3 березня 2019 року. Що цікаво, сам чоловік називає Дженніфер "майбутньою місіс Родрігес".



Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Splash News



​Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на прогулянці / BACKGRID



​Дженніфер Лопес на прогулянці / BACKGRID