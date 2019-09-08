Як стильно носити комбінезон з деніму: приклад Моніки Беллуччі

Італійська акторка Моніка Беллуччі, яка в рамках Венеційського кінофестивалю представляла фільм режисера Гаспара Ное "Незворотність" (Irréversible), поїхала на паризький фестиваль L'Etrange в Forum Des Image на спеціальний показ стрічки.

Під час Венеційського кінофестивалю Моніка Беллуччі виходила на червону доріжку у компанії свого колишнього чоловіка Венсана Касселя, з яким вони зіграли головні ролі у фільмі "Незворотність" 2002 року. Однак екскоханці разом вдвох на фото не позували, лише з режисером Гаспаром Ное.

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В Парижі на фестиваль L'Etrange в Forum Des Image Кассель не завітав, а італійка Моніка таки відвідала захід. Для виходу акторка одягнула джинсовий комбінезон з поясом на талії і чорні босоніжки на танкетці.

Зірка розпустила довге волосся та зробила легкий макіяж з акцентом на очах.



Моніка Беллуччі / Getty Images

У фільмі "Незворотність" розповідається у зворотному хронологічному порядку про подружжя Алекс (Моніка Беллуччі) та Маркуса (Венсан Кассель). Закохані дізнаються, що Алекс вагітна, згодом вони йдуть на вечірку, де після сильної сварки жінка вирішує повернутися додому. Дорогою на головну героїню нападає гвалтівник і вбиває Алекс.

У новій версії стрічки режисер вирішив залишити хронологічний порядок.



Моніка Беллуччі і Гаспар Ное / Getty Images