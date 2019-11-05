Як стильно носити костюм: два приклади іспанської королеви Летиції

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Король Іспанії з дружиною Летицією і дочками
Король Іспанії з дружиною Летицією і дочками / www.gettyimages.com

Королева Іспанії Летиція здійснила два світські виходи, на яких вона продемонструвала, як стильно носити костюми чорного та червоного кольорів.

Іспанська королева Летиція давно стала улюбленицею багатьох через трендові образи, які вона складає здебільшого з мас-маркету і з'являється на офіційних заходах. Стиль ексжурналістки також відомий своєю актуальністю і дотриманням правил базового гардероба.

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У неділю, 4 листопада, король Іспанії Філіпп VI та його дружина Летиція з дочками принцесою Леонорою та її сестрою Софією відвідали церемонію нагород Фонду принцеси Жирони, який відзначає своє 10-річчя в Палаці Конгресу в Барселоні.

Для заходу Летиція продемонструвала, як можна підкреслити струнку фігуру приталеним чорним жакетом. Незважаючи на black total look, образ ексжурналістки вийшов дуже яскравим! Жінка обрала вбрання, акцентом якого є прикрашені страусовим пір'ям рукави.


Король Іспанії з дружиною Летицією і дочками на офіційному заході / Getty Images


Король Іспанії з дружиною Летицією і дочками на офіційному заході / Getty Images

Того ж дня раніше іспанська сім'я також виходила на публіку у повному складі. Для денного виходу Летиція вирішила приміряти ефектний червоний over-size костюм з туфлями у тон.


Король Іспанії з дружиною Летицією і дочками на офіційному заході / Getty Images


Король Іспанії з дружиною Летицією і дочками на офіційному заході / Getty Images

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Як вуса рятують чоловіче життя
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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Летиція, королева Іспанії
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