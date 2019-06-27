Як стильно носити шкіряну куртку влітку 2019: приклад Ірини Шейк

Російська супермодель Ірина Шейк, яка розлучається з чоловіком Бредлі Купером, вкотре потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки у Нью-Йорку у вівторок, 25 червня.

Для виходу Шейк приміряла стильний casual образ. Ірина одягнула коротке міні-плаття жовто-гірчичного відтінку з маленькою сумкою The Kooples у тон.

Відомо, що модель знімалася для колекції бренду сумок The Kooples, ціна на які складає від 318 до 403 доларів.

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Доповнили look моделі чорна шкіряна куртка, яка вже давно стала класикою у базовому гардеробі будь-якої модниці, та черевики на грубій підошві з колекції Dr. Martens.



Ірина Шейк / The Image.Direct.com / Daily Mail



Ірина Шейк / The Image.Direct.com / Daily Mail



Ірина Шейк / The Image.Direct.com / Daily Mail

Що відомо про розставання Ірини Шейк і Бредлі Купера?

Вперше про суперечки між Іриною і Бредлі заговорили після виступу актора зі своєю колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою. Під час виконання пісні Shallow на церемонії Оскар всі глядачі помітили особливу "хімію", яку шанувальники потім бурхливо обговорювали у соціальних мережах. Попри те, що на церемонії нагородження разом з Купером була присутня Ірина Шейк, він відверто фліртував із Леді Гагою на сцені. Тільки після виходу кінострічки "Народження зірки" та шалений її успіх в прокаті Бредлі та Ірина заявили про розрив

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Леді Гага, яка була заручена зі своїм менеджером Крістіаном Карино, теж розірвала стосунки. Про це вона оголосила наприкінці лютого 2019 року. Артистка пояснила, що екс-коханий безпричинно її ревнував та зажди влаштовував допити, провокуючи сварки. Але, ймовірно, Крістіан Карино мав, чому ревнувати, адже відносини між Гагою і Купером виглядають далеко не дружніми, а романтичними.