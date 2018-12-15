Як стильно одягнутися взимку: підбірка образів від моделі Розі Хантінгтон-Уайтлі
Ангел Victoria’s Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі поділилась зі своїми шанувальниками порадами стосовно зимового гардеробу.
Варіанти аутфітів Розі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Модель показала чотири casual-образи з базового гардероба, які можна сміливо одягати на кожен день.
Шуба зі штучного хутра
Хантінгтон-Уайтлі поєднала об'ємну довгу шубу з сумкою у тон класичними джинсами і чорною водолазкою.
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw
Чорне пальто
Класика завжди у тренді. Звичайне базове пальто чорного кольору виглядає лаконічно, але зі смаком. Образ звершили джинси, ботильйони та об'ємний сірий светр.
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw
Жакет і светр
Модель запропонувала поєднати вузькі джинси і ботфорти з об'ємним верхом.
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw
Жакет і водолазка
Зовсім інакше виглядає той самий жакет, якщо під нього одягнути базову чорну водолазку.
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw