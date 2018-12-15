Як стильно одягнутися взимку: підбірка образів від моделі Розі Хантінгтон-Уайтлі

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Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw

Ангел Victoria’s Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі поділилась зі своїми шанувальниками порадами стосовно зимового гардеробу.

Варіанти аутфітів Розі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Модель показала чотири casual-образи з базового гардероба, які можна сміливо одягати на кожен день.

Шуба зі штучного хутра

Хантінгтон-Уайтлі поєднала об'ємну довгу шубу з сумкою у тон класичними джинсами і чорною водолазкою.

Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw

Чорне пальто

Класика завжди у тренді. Звичайне базове пальто чорного кольору виглядає лаконічно, але зі смаком. Образ звершили джинси, ботильйони та об'ємний сірий светр.

Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw

Жакет і светр

Модель запропонувала поєднати вузькі джинси і ботфорти з об'ємним верхом.

Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw

Жакет і водолазка

Зовсім інакше виглядає той самий жакет, якщо під нього одягнути базову чорну водолазку. 

Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Стиль і мода
Джерело: 24 канал
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