Як стильно виглядати на Різдво: ефектний приклад Дакоти Джонсон

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Дакота Джонсон на телешоу / Twitter / @WorldOfDakota

Голлівудська акторка Дакота Джонсон щоразу вражає громадськість своїми публічними виходами. Зірка "50 відтінків сірого" завітала на популярне шоу, де показала ідеальний різдвяний образ.

Дакота Джонсон стала запрошеною гостею шоу ведучої Еллен Дедженерес. Телевізійний проєкт має шалену популярність в США, а уривки ексклюзивних інтерв'ю описують чи не всі знамениті таблоїди. 

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Для святкового різдвяного випуску 30-річна акторка обрала особливий образ. Дакота Джонсон постала перед камерами у стильному твідовому костюмі, який складався з мідіспідниці та жакета. Картате червоно-чорне вбрання знаменитість обрала з колекції Alessandra Rich. Різдвяний образ Дакота доповнила босоніжками на підборах, вартість яких становить близько 400 доларів. 

Дакота Джонсон на шоу Еллен Дедженерес
Дакота Джонсон на шоу Еллен Дедженерес / Twitter / @WorldOfDakota

Різдвяний образ Дакоти Джонс
Різдвяний образ Дакоти Джонсон / Twitter / @WorldOfDakota

Це не вперше Дакота Джонсон бере участь у телевізійному проєкті Еллен. Однак цей візит до телеведучої акторка, ймовірно, запам'ятає. Все тому, що під час шоу журналістка поцікавилась, як розвиваються її стосунки з солістом гурту Coldplay Крісом Мартіном. ЗМІ не встигають за розвитком їхнього роману, адже інсайдери то говорять про розрив, то про майбутнє весілля. Проте відповіді від Дакоти Джонсон вона не отримала, а акторка перевела тему бесіди на новий фільм за її участю – "Арахісовий сокіл". 

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Стильний вихід Дакоти Джонсон
Стильний вихід Дакоти Джонсон / Twitter / @WorldOfDakota

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Різдво
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