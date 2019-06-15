Як стильно виглядати влітку: топ-9 приголомшливих образів від Лілії Ребрик

Українська телеведуча Лілія Ребрик – яскравий приклад того, як жінка може ефектно виглядати, поєднуючи материнство із активною роботою. Ледь не щодня зірка бере участь у зйомках та демонструє неймовірний стиль.

На Instagram-сторінці вона опублікувала серію літніх знімків, на яких постала у кардинально різних вбраннях. Штани, костюми, сукні та блузки – у кожному виробі Лілія Ребрик мала приголомшливий вигляд.

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В одному з дописів популярна телеведуча та акторка зізналась, що літо – її улюблена пора року. Тому навіть надмірна спека, на яку вже скаржаться чимало українців, до вподоби Лілії Ребрик. Вона залюбки продемонструвала легкі вбрання, які чудово підійдуть у спекотну погоду.

Два тижні літа, лише два дні високих температур, і вже багато скарг на "пекло надворі". Але від мене ви такого не почуєте! Люблю літо за сонечко і спеку, за полуницю й черешню, за холодні коктейлі і лежаки на пляжі,

– поділилась Лілія Ребрик.