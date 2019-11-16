Як стильно виглядати восени: ефектний приклад Іванки Трамп

Знаменита американка та радник президента США Іванка Трамп полюбляє вражати своїх прихильників трендовим вбранням. Днями політик вкотре продемонструвала розкішний образ, який можна знайти у будь-якій дизайнерській колекції.

15 листопада Іванка Трамп здійснила запланований візит до Національного інституту огляду в Google. Там представниця Білого дому взяла участь у пресконференції, під час якої обговорила, як покращити умови надання відпустки за сімейними обставинами. Окрім цього, Іванка Трамп порушила тему дошкільної освіти та доступних медичних послуг.

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Всі питання, які політик вирішила обговорити з журналістами, були актуальними та давно ставали топовими в американських ЗМІ. Іванка Трамп представила програму подолання соціальних проблем, яку має намір запровадити Дональд Трамп.

Проте не тільки знакова зустріч привернула увагу журналістів LifeStyle 24, але й трендове вбрання знаменитої модниці. Іванка Трамп постала перед журналістами у теплому светрі блакитного кольору та легкій спідниці з плісируванням. До вбрання політик підібрала туфлі-човники та стильні прикраси. Макіяж з акцентом на очі та укладка волосся завершили ефектний look Іванки Трамп.

Як відомо, такий монохромний образ є трендовим у цьому сезоні. За словами дизайнера Андре Тана, можна поєднувати вбрання однакового кольору та виглядати у них стильно і ефектно. Це і довела Іванка Трамп своїм виходом і телеведуча Лілія Ребрик.