Як стильно виглядати взимку: Маша Єфросиніна продемонструвала новий "лук"

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна часто ділиться зі своїми шанувальниками порадами в стилі "моя п’ятірка". Вона розповідає прихильницям, які питання ніколи не варто задавати, що робити, коли розійшлася з хлопцем та інші. Також зірка любить ділитись із "фоловерами" своїми виходами на світські заходи, але цього разу вона продемонструвала простий, але стильний зимовий "лук".

Новий знімок зірка фільму "Пригоди S Миколая" опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Знаменита телеведуча і засновниця благодійних заходів «Charity weekend» розслаблено сиділа на кріслі та посміхалася прямо на камеру. На фото Маша Єфросиніна одягнена в максимально простий, але дуже стильний «лук», який можуть взяти на замітку всі поціновувачі красивого комфорту.

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Телеведуча постала на фото у темно-синьому светрі oversize з декоративним камінням біля шиї. На фоні яскраво-зеленого крісла її образ виглядав дуже ефектно, хоч складався з базових речей. До темного светра Маша Єфросиніна одягнула світлі джинси і чорні чобітки з шнурівкою. До слова, таке взуття цього сезону обирають усі знаменитості.