Як святкуватимуть День закоханих Меган Маркл і принц Гаррі: деталі

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / www.gettyimages.in

Свій перший день закоханих в статусі чоловіка і дружини герцоги Кембриджські проведуть окремо, виконуючи свої королівські обов’язки. Ймовірно, принц Гаррі і Меган Маркл святкуватимуть День закоханих пізніше.

Про те, що принц Гаррі і Меган Маркл святкуватимуть День всіх закоханих порізно повідомили представники Кенсінгтонського палацу на офіційній сторінці у Twitter.

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Найромантичніше свято в році королівська пара святкуватиме, виконуючи свій безпосередній обов’язок. Для принца Гаррі було призначено відправитися на зимові навчання Exercise Clockwork в Норвегію. Оскільки він служив у Королівській морській піхоті Великобританії і став генералом у 2017 році, він буде слідкувати за тим, як учні перебуватимуть в складних умовах.

Ймовірно, для Меган Маркл, яка перебуває на шостому місяці вагітності, такі умови будуть не надто сприятливими, вона залишиться відпочивати у Лондоні.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл День Валентина
Джерело: 24 канал
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