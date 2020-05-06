Як тепер виглядає син принца Гаррі та Меган Маркл: нове відео, яке підкорило мережу

Сьогодні, 6 травня, єдиний син принца Гаррі та Меган Маркл святкує перший день народження. З нагоди свята зіркова матуся записала відео з Арчі Гаррісоном, яке підкорило мережу.

Як відомо, в останній день березня принц Гаррі та Меган Маркл офіційно склали королівські обов'язки та припинили вести інстаграм-сторінку. Тому прихильники герцогів Сассекських і уявити не могли, як тепер виглядає маленький Арчі Гаррісон. Та відкрити цю таємницю вирішила зіркова матуся: на сторінці некомерційної організації Save The Children UK Меган Маркл опублікувала чарівне відео з сином.

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У дописі зазначається, що автором ролика був принц Гаррі. Він зняв відео, коли дружина читала імениннику казку "Качка, кролик". На відео видно, наскільки виріс правнук королеви Єлизавети ІІ. Спершу Арчі із захватом слухав Меган Маркл, яка імітувала навіть звуки тварин під час прочитання книги. Однак згодом цікавість іменинника до казки зникла, що викликало усмішку в його батьків.

"Арчі відзначає сьогодні свій перший день народження, і Гаррі зняв чудове відео, в якому Меган читає малюкові розповідь "Качка, кролик". Гаррі і Меган брали участь у благодійній кампанії Save the Stories у Великобританії і США, мета якої надати таку необхідну підтримку дітям, що постраждали від пандемії COVID-19", – наголосили представники організації.

Принц Гаррі та Меган Маркл наразі оселились у одному з елітних маєтків Лос-Анджелеса. Саме там вони самоізолювались на час пандемії коронавірусу та відсвяткують перший день народження сина Арчі Гаррісона. З нагоди особливої дати журналісти LifeStyle вирішили показати, як змінювався єдиний син Гаррі та Меган.