Як тепер виглядають трійнята Фібі з серіалу "Друзі": мережу підкорили фото

Здавалось би, кіномани вже все знають про популярний серіал "Друзі". Серії улюбленої кінострічки переглянули мільйони людей у всьому світі, які не оминули увагою навіть дрібні деталі. Однак днями актори, які зіграли трійнят Фібі, розповіли секрет залаштунків серіалу.

Як відомо, у 5 сезоні Фібі Буффе, яку зіграла Ліза Кудров, стає сурогатною мамою та народжує трьох дітей. Ці епізоди з'явились на екрані ще у 1999 році. На кадрах видно, що автори серіалу "Друзі" залучили до зйомок справжніх немовлят. Журналістам таблоїду The Sun вдалось розшукати акторів, які зіграли знамениту трійню, та вивідати у них залаштунковий секрет.

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Однією із зірок стрічки стала Олександрія Цімох. Вона розповіла, що, за задумом режисерів, Фібі народила двох дівчаток і одного хлопчика. Однак у зйомках вона брала участь з трьома своїми братами – Полом, Коулом і Джастіном. Тому одному з хлопчиків доводилось грати дівчинку, що його родичі часто згадують на сімейних зустрічах.

Після зйомок минув 21 рік, тому ніхто й не зміг би впізнати у звичайних американцях зірок серіалу "Друзі". Кадри з Олександрою Цімох та її братами підкорили мережу.

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Та не тільки це вразило прихильників серіалу "Друзі". Олександра Цімох має хвилясте світле волосся, яке нагадує її голлівудську "маму" Лізу Кудров.



Серіал "Друзі": як виглядають трійнята Фібі