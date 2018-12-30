Як Тіна Кароль провела 2018 рік: ефектне відео

Українська співачка Тіна Кароль, окрім вокальної кар'єри, є активним блогером. В Instagram артистка ділиться зі своїми прихильниками рідкісними кадрами з приватного життя.

Перед Новим роком фан-група зірки вирішила підготувати для неї сюрприз. Прихильники зібрали яскраві кадри з життя Тіни Кароль в одному ролику. Відео вони брали виключно 2018 року.

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У ролику Тіна Кароль намочила червону сукню перед зйомкою у кліпі, щоб глянути, як вбрання виглядатиме під дощем. Також до відео ввійшли кадри з репетицій і виснажливих тренувань.

Варто зазначити, що зі своєю фан-групою Тіна Кароль активно спілкується. Зірка бере участь у запланованих заходах прихильників та неформальних зустрічах.