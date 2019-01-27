Як Тіна Кароль відсвяткувала день народження: відео

У п'ятницю, 25 січня, українська популярна співачка Тіна Кароль відсвяткувала своє 34-річчя. На свій день народження поп-діва працювала, відтак відсвяткувала це у колі колег популярного шоу "Голос країни".

Відео зі святкування опубліковано на фан-сторінці Тіни в Instagram.

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Так, команда проекту "Голос країни" відзначила день народження зірки за лаштунками шоу. У короткому відео Кароль і її колеги випили шампанське з пластикових стаканчиків і заспівали пісню "Happy birthday".

Дивіться відео, як Тіна Кароль відсвяткувала день народження

На свій день народження зірка одягнула ніжну сукню з квітковим принтом. Свій образ Тіна завершила об'ємним обручем на голові у тон плаття.



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina