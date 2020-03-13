Як трендово одягнутися весною: стильний приклад від Брукліна Бекхема і його дівчини

Син знаменитих зіркових батьків футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем – Бруклін після розлучення з Ханною Крос довго не сумував. 21-річний хлопець, ймовірно, знайшов ту єдину кохану, адже увесь свій вільний час він проводить саме з нею.

Нещодавно новоспечених закоханих модель Ніколу Пельтц та Брукліна Бекхема помітили на прогулянці у Нью-Йорку.

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Закохані обрали спільний аутфіт: обоє були одягнені у світлі штани та чорний верхній одяг. Модель приміряла стильну шкіряну куртку Balenciaga, а Бруклін обрав чорну тканинну куртку.



Стильний вихід Брукліна Бекхема та його дівчини



Стильний вихід закоханих

Нікола Пельтц – донька американського мільярдера Нельсона Пельтца. Дівчині 25 років і вона досить успішна у своїй модельній кар’єрі. У 2008 році вона з'явилася у відеокліпі Майлі Сайрус на пісню 7 Things. За чутками, у 2014 році Нікола зустрічалася близько року з Джастіном Бібером. А з 2016 до 2018 року акторка була у стосунках з братом Белли і Джіджі Хадід – Анваром.

Світлини закоханих все частіше можна побачити після світських заходів, чи у їхньому інстаграмі. Вони обоє радо висвітлюють свої стосунки та не приховують почуттів одне до одного.

В мережі також з’явилися світлини молодої пари, яка подорожує під час коронавірусу.



Бруклін та Нікола подорожують під час коронавірусу



Нікола Пельтц

Що публікує в інстаграмі Нікола Пельтц