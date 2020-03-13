24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Як трендово одягнутися весною: стильний приклад від Брукліна Бекхема і його дівчини

- Читать новость на русском
Блуклін Бекхем і Нікола Пельтц / Vogue Australia

Син знаменитих зіркових батьків футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем – Бруклін після розлучення з Ханною Крос довго не сумував. 21-річний хлопець, ймовірно, знайшов ту єдину кохану, адже увесь свій вільний час він проводить саме з нею.

Нещодавно новоспечених закоханих модель Ніколу Пельтц та Брукліна Бекхема помітили на прогулянці у Нью-Йорку.

Читайте також: Вікторія та Девід Бекхеми привітали сина Брукліна з днем народження: архівні фото красеня

Закохані обрали спільний аутфіт: обоє були одягнені у світлі штани та чорний верхній одяг. Модель приміряла стильну шкіряну куртку Balenciaga, а Бруклін обрав чорну тканинну куртку.


Стильний вихід Брукліна Бекхема та його дівчини


Стильний вихід закоханих

Нікола Пельтц – донька американського мільярдера Нельсона Пельтца. Дівчині 25 років і вона досить успішна у своїй модельній кар’єрі. У 2008 році вона з'явилася у відеокліпі Майлі Сайрус на пісню 7 Things. За чутками, у 2014 році Нікола зустрічалася близько року з Джастіном Бібером. А з 2016 до 2018 року акторка була у стосунках з братом Белли і Джіджі Хадід – Анваром.

Світлини закоханих все частіше можна побачити після світських заходів, чи у їхньому інстаграмі. Вони обоє радо висвітлюють свої стосунки та не приховують почуттів одне до одного.

В мережі також з’явилися світлини молодої пари, яка подорожує під час коронавірусу.


Бруклін та Нікола подорожують під час коронавірусу


Нікола Пельтц

Що публікує в інстаграмі Нікола Пельтц

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

the most beautiful night celebrating brooklyn ?

Допис, поширений nicola (@nicolaannepeltz)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u have my heart

Допис, поширений nicola (@nicolaannepeltz)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

secrets ?? @janellshirtcliff

Допис, поширений nicola (@nicolaannepeltz)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

my heart is broken doesn’t even touch what i feel right now. i honestly feel like my heart fell out of my body. the reason i am being so open about this on such a public level is because i just wanted to send out a reminder that the most important thing in life is family. spend as much time with the people u love while were lucky enough to have them on earth ? because one day god will want them back. gina was a second mother to me, my love for her was never ending n overflowing. she was kind, elegant, gentle but beyond strong, and i can’t even put into words how beautiful she was. her hair has been snow white since the day i was born and i always knew she was pure magic. she was truly my earth angel. i have dreaded this day for as long as i can remember n still can’t comprehend this is my new reality. i don’t know why this happened the night before i turned 25 n maybe i’ll never know but all i know is that i am the luckiest girl in the whole world to have been able to know the most incredible woman for 25 years. i feel lost n broken but i know she is with me forever, she always has been.

Допис, поширений nicola (@nicolaannepeltz)

 

Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
сьогодні
Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Зіркові романи Стиль і мода Бруклін Бекхем
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 11:27 "П'ятниця, 13": що відомо про всі частини моторошного фільму
Юлія Михайлова
сьогодні 11:09 Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
Юліана Вінтюк
сьогодні 10:15 Учасники Євробачення-2020: з якими піснями виступатимуть конкурсанти
Юлія Михайлова
сьогодні 09:00 П'ятниця 13: прикмети та забобони, які пов'язані з цим днем
Квітослава Туз
12 березня 17:03 Чи варто подорожувати під час пандемії коронавірусу: опитування
Юлія Турелик
Новини
Більше новин
Залиште відгук