Як це повинно працювати? – Ешлі Грем заклеїла груди скотчем, щоб повторити лайфхак Кім Кардашян

880
Ешлі Грем
Ешлі Грем / www.instagram.com/ashleygraham

Найпопулярніша plus-size модель Ешлі Грем випробувала на собі лайфхак, який став популярним завдяки Кім Кардашян.

Раніше Кім Кардашьян розповіла про свій пікантний лайфхак: зірка використовує малярський скотч, для того, щоб заклеїти груди і зробити потрібну форму. 

Читайте також: Ешлі Грем приголомшила звабливою фігурою після схуднення: фото

Пишнотіла модель Ешлі Грем вирішила також спробувати трюк зі скотчем на собі. Коротке відео про це вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

кім кардашян
Кім Кардашян / Instagram-сторіз @kimkardashian

У короткому ролику пишнотіла модель заклеїла свої груди скотчем, щоб підняти їх вище і зафіксувати бюст під сукнею. Однак, на її думку, вона зробила це неправильно.

Кім робила це, Cardi B робила, і я теж спробую. Але я поняття не маю, як це повинно працювати,
– розповіла Ешлі у відео.

ешлі грем
Ешлі Грем / Instagram-сторіз @ashleygraham

ешлі грем
Ешлі Грем / Instagram-сторіз @ashleygraham

Дивіться відео з Ешлі Грем:

 

Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем Кім Кардашян Краса
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
сьогодні 13:16 Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
943
Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
сьогодні 12:48 Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
814
Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону
сьогодні 09:54 Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону
859
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
13 листопада 20:18 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
2532
Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
13 листопада 18:00 Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
840
Топ-5 маловідомих фактів з життя акторки Вупі Голдберг
13 листопада 13:13 Топ-5 маловідомих фактів з життя акторки Вупі Голдберг
661
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук