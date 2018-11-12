Як це повинно працювати? – Ешлі Грем заклеїла груди скотчем, щоб повторити лайфхак Кім Кардашян

Найпопулярніша plus-size модель Ешлі Грем випробувала на собі лайфхак, який став популярним завдяки Кім Кардашян.

Раніше Кім Кардашьян розповіла про свій пікантний лайфхак: зірка використовує малярський скотч, для того, щоб заклеїти груди і зробити потрібну форму.

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Пишнотіла модель Ешлі Грем вирішила також спробувати трюк зі скотчем на собі. Коротке відео про це вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Кім Кардашян / Instagram-сторіз @kimkardashian

У короткому ролику пишнотіла модель заклеїла свої груди скотчем, щоб підняти їх вище і зафіксувати бюст під сукнею. Однак, на її думку, вона зробила це неправильно.

Кім робила це, Cardi B робила, і я теж спробую. Але я поняття не маю, як це повинно працювати,

– розповіла Ешлі у відео.



Ешлі Грем / Instagram-сторіз @ashleygraham



Ешлі Грем / Instagram-сторіз @ashleygraham

Дивіться відео з Ешлі Грем: