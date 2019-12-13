Як тварини проходили проби на ролі: в мережі з'явилося кумедне відео з Робертом Дауні-молодшим

Вже менше, ніж за місяць, у великий український прокат вийде фільм "Подорож доктора Дулітла" з Робертом Дауні-молодшим. Творці фільму вирішили піти креативнішим шляхом і, окрім звичних трейлерів, публікують в мережі кумедні відео зі зйомок та персональні звернення актора.

У світовому кінематографі прийнято, що за кілька місяців чи тижнів до прем'єри у мережі повинні з'являтися нові постери, трейлери чи тизери. Однак творці гумористичної картини "Дулітл" вирішили обрати інший, більш креативний шлях просування стрічки.

Але тут нові постери до комедії про доктора Дулітла

Так, на початку грудня мережу підірвав ролик з Робертом Дауні-молодшим, який зіграв у фільмі головну роль. У відеозверненні актор заговорив про невідому Ольгу та український борщ. А напередодні, 12 грудня, на відеохостингу YouTube з'явилося відео з актором, який проводив кастинг серед звірів.

Додамо, що фільм "Подорож доктора Дулітла" вийде в українських кінотеатрах вже 9 січня 2020 року.

Роберт Дауні-молодший проводить кастинг звірам: кумедне відео