Як у Бреда Пітта: співачці Sonya Kay зробили оригінальний подарунок

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Sonya Kay
Sonya Kay / touch-magazine.eu

Молода українська вокалістка Sonya Kay, яка є племінницею легендарної Софії Ротару, зробила несподіване зізнання. Артистка похизувалась оригінальним подарунком від прихильників.

Квіти, картини, м'які іграшки – такі сюрпризи завжди отримують знаменитості. Однак прихильники не обмежують свою фантазію та часто дивують кумирів несподіваними подарунками. Так, співачка Sonya Kay (справжнє ім'я – Софія Хлябич) відверто розповіла про сюрприз, який її приголомшив. 

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Мені подарували зірку на небі мої шанувальники. Для мене це просто сюрприз. Вона називається Sonya Kay, вона у сузір'ї Стрільця, тому що, я сама Стрілець. У цьому сузір'ї також є зірка Disney і Бреда Пітта,
– розповіла Sonya Kay у програмі "Світське життя"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial)

 

Окрім цього, артистка прокоментувала появу нової зірки в її родині – Софії Євдокименко, яка є внучкою легендарної Ротару. За словами Sonya Kay, вона підтримує родичку у прагненні підкорити шоу-бізнес, однак на дует чи тріо прихильникам не варто розраховувати. 

"Я до цього ставлюся абсолютно нормально, тому що людина має займатися тим, що вона любить. Це її бажання і я буду завжди її підтримувати, якщо вона цього захоче. У кожного з нас різна музика, різний напрямок. У нас одна кров, але ми  різні люди", – додала Sonya Kay.

Співачка прокоментувала й чутки про погіршення стану здоров'я її зіркової тітки. Sonya Kay зазначила, що Софія Ротару почувається добре. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: Lifestyle
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